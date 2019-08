Polscy siatkarze zachowują spokój. "Nie myślimy, że jesteśmy już bardzo blisko"

09.08.2019 | Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała w Gdańsku 3:0 w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Zadanie wykonane. I to w wielkim stylu. Polscy siatkarze pokonali w Ergo Arenie reprezentację Francji 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) i wykonali olbrzymi krok w kierunku awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Formalności muszą dopełnić w niedzielnym meczu ze Słowenią.

Francuzi przez cały sobotni mecz nie radzili sobie z podopiecznymi Vitala Heynena, którzy grali jak z nut. Polacy nie tylko udanie atakowali, ale również świetnie funkcjonowali w defensywie. Wszyscy zagrali znakomicie, a oprócz Wilfredo Leona i Michała Kubiaka na wyróżnienie zasłużył Muzaj, który zdobył dzięwięć punktów.

- To było ciężkie spotkanie, ale wiedziałem, że damy z siebie wszystko i będzie to dobry mecz z naszej strony. Pytanie brzmiało, jak zagrają Francuzi. Okazało się, że nie byli lepsi od nas w żadnym secie – przyznał po spotkaniu atakujący.

Wszyscy zasłużyli na MVP

Polacy są o krok od awansu na igrzyska w Tokio. Po zwycięstwach nad Tunezją i Francją, muszą pokonać jeszcze jedną przeszkodę – w niedzielę o 15:00 zmierzą się ze Słowenią. By spełnić marzenia, wystarczy wygrać tylko jednego seta.

- Gdy dziś rano się obudziliśmy, najważniejszy dla nas był mecz z Francją. Jednak teraz, od ostatniego gwizdka, najważniejszy jest mecz ze Słowenią, a przynajmniej ten jeden set. Trzeb iść po swoje. Nie myślimy, że jesteśmy już bardzo blisko – wyznał Muzaj, który był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem w polskim zespole.

- Każdemu zawodnikowi obecnemu na boisku dałbym tytuł MVP (najbardziej wartościowy zawodnik spotkania – red). Wszyscy wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Super się grało. Wygraliśmy 3:0, w takich okolicznościach na ważnym turnieju, więc bardzo się cieszę – podsumował.

Relacja tekstowa z meczu Polska – Słowenia w niedzielę od godziny 15:00 w serwisie eurosport.pl.