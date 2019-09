Kapitan siatkarzy przed mistrzostwami Europy. "Celujemy w złoto"

WSZYSTKO O MISTRZOSTWACH EUROPY SIATKARZY 2019

Zawodnicy trenera Vitala Heynena przyjechali na czempionat Starego Kontynentu jako mistrzowie świata z 2018 roku i drużyna, która w sierpniu zapewniła sobie występ w turnieju olimpijskim w Tokio. Nie ma w niej obecnie najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) mundialu Bartosza Kurka, który po kwietniowej operacji kręgosłupa nie wrócił jeszcze do formy.

Vital Heynen zdecydował. Na mistrzostwa Europy bez Kurka Trener... czytaj dalej » Zyskała za to Wilfredo Leona, uznawanego przez wielu ekspertów za najlepszego siatkarza świata. Pochodzący z Kuby przyjmujący od 24 lipca może występować w polskich barwach w oficjalnych spotkaniach.

Estonia znów na drodze

Z Estończykami Biało-Czerwoni ostatnio zmierzyli się dwa lata temu, w fazie grupowej poprzednich mistrzostw Europy. Wygrali wówczas 3:0. W zespole rywali są trzy znane polskim kibicom twarze - Renee Teppan, który miniony sezon spędził w PGE Skrze Bełchatów, Ardo Kreek, w przeszłości zawodnik kilku klubów PlusLigi oraz Robert Taht, w latach 2015-18 siatkarz zespołu Cuprum Lubin. Ten ostatni od jesieni będzie grał razem z Leonem w Sir Safety Perugii pod okiem Heynena.



Polacy nie powinni mieć wielkich problemów zarówno z pokonaniem Estończyków, jak i pozostałych przeciwników w grupie D. W piątek, w pozostałych jej spotkaniach, Czesi zmierzą się z Ukraińcami, a Holendrzy podejmą debiutującą w ME reprezentację Czarnogóry.



- To nie są słabe drużyny. Zakwalifikowały się na mistrzostwa, więc trzeba je szanować. Jeśli jednak będziemy grać swoją siatkówkę, to żaden rywal nie jest nam straszny - powiedział rozgrywający Marcin Komenda.

Źródło: Newspix Wilfredo Leon może być gwiazdą reprezentacji Polski

Kubiak: celujemy w złoty medal

Biało-Czerwoni nie ukrywają, że mierzą wysoko w tej imprezie.



- Ja nigdy nie jadę, żeby być drugim albo trzecim. Oczywiście, każdy medal byłby sukcesem, ale wszyscy celujemy w ten złoty i bardzo go chcemy - zaznaczył kapitan Michał Kubiak.



Tegoroczna edycja czempionatu Starego Kontynentu jest pierwszą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Razem z Holendrami współgospodarzami są Belgowie, Słoweńcy i Francuzi.

ME siatkarzy: tabela grupy D # Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 0 0 0 0-0 0 2. Holandia 0 0 0 0-0 0 3. Czechy 0 0 0 0-0 0 4. Estonia 0 0 0 0-0 0 5. Ukraina 0 0 0 0-0 0 6. Czarnogóra 0 0 0 0-0 0

Sonda zamknij ME siatkarzy. Co osiągną Polacy? Nie wyjdą z grupy Dojdą do 1/8 finału Dojdą do ćwierćfinału Dojdą do półfinału Dojdą do finału Siegną po złote medale Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij ME siatkarzy. Co osiągną Polacy? Wyniki głosowania 2% Nie wyjdą z grupy 2% 0% Dojdą do 1/8 finału 0% 2% Dojdą do ćwierćfinału 2% 11% Dojdą do półfinału 11% 27% Dojdą do finału 27% 58% Siegną po złote medale 58% Oddanych głosów: 2289 zobacz wyniki

Program meczów grupy D:

13 września, piątek (Rotterdam)

Czechy – Ukraina (godz. 14)

Estonia – Polska (17)

Holandia – Czarnogóra (20)

14 września, sobota (Rotterdam)

Ukraina – Holandia (16)

Estonia – Czarnogóra (19)

15 września, niedziela (Rotterdam)

Holandia – Polska (16)

Czechy – Estonia (19)

16 września, poniedziałek (Rotterdam)

Czarnogóra – Ukraina (17)

Polska – Czechy (20)

17 września, wtorek (Amsterdam)

Czarnogóra – Polska (17)

Estonia – Holandia (20)

18 września, środa (Amsterdam)

Ukraina – Estonia (16)

Holandia – Czechy (20)

19 września, czwartek (Amsterdam)

Czechy – Czarnogóra (17)

Polska – Ukraina (20)