Spacerek w Pucharze Świata. Polacy bezlitośni dla kolejnego rywala

6.10 | Polscy siatkarze pokonali w Fukuoce Włochów 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) w swoim piątym meczu Pucharu Świata. Biało-czerwoni, którzy mają na koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę, przeniosą się teraz do Hiroszimy, gdzie w środę zmierzą się z Rosjanami.

Zespół Vitala Heynena był faworytem czwartkowej konfrontacji. Wprawdzie Egipcjanie, czwarty zespół tegorocznych mistrzostw Afryki, zaczęli od dwóch zwycięstw, m.in. nad Iranem, ale później przyszły cztery porażki. Jednak tylko jedna z nich, w środę z Włochami, była "do zera", a po secie potrafili urwać i Brazylii, i Rosji.

Ostatnio obie drużyny spotkały się w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, a mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Biało-Czerwonych. Podobnie jak dwa wcześniejsze starcia, które miały miejsce w turniejach o Pucharze Świata w 2011 i 2015 roku. Sześć zwycięstw Polaków w Pucharze Świata. Złoto wciąż jest w ich zasięgu Polscy siatkarze... czytaj dalej »

Pod kontrolą

Nie inaczej było w czwartkowy poranek w Hiroszimie. Polacy zaczęli w zmienionym składzie w porównaniu do środowego, wygranego 3:1 meczu z Rosjanami. Nawet minutę nie zagrali choćby Bartosz Kurek, Wilfredo Leon czy Fabian Drzyzga. Zmiennicy nie pierwszy raz udowodnili, że godnie potrafią zastąpić liderów.

Mecz był wyrównany tylko do stanu 9:10 w pierwszej partii. W tym momencie na zagrywkę wszedł Łukasz Kaczmarek i siał tam prawdziwy popłoch. Głównie dzięki trudnemu serwisowi atakującego, Polacy zdobyli siedem punktów z rzędu! Krzywda nie mogła się już nam stać w tym secie, i nie stała. Skończyło się pewnym zwycięstwem 25:19.

W drugiej partii Biało-Czerwoni szybko odskoczyli rywalom na kilka punktów. Wprawdzie mieli pojedyncze przestoje w grze, ale cały czas dominowali na parkiecie. W szeregi Egipcjan natomiast wkradła się nerwowość, momentami więcej skupiali się na dyskusjach niż na samej grze. Polacy wygrali pewnie, do 18.

Trzeci set to już koncertowa gra naszego zespołu od samego początku do końca. Często pokazywali się zwłaszcza Artur Szalpuk i Karol Kłos - najskuteczniejsi w szeregach Biało-Czerwonych, zdobywcy odpowiednio 15 i 9 punktów. Świetnie funkcjonował też blok. W całym spotkaniu dowodzeni przez Gido Vermeulena Egipcjanie nadziali się na niego dziesięć razy. Efekt? Wygrana Polaków w całej partii do 16. Mecz zakończył ładnym atakiem po skosie Maciej Muzaj.

Źródło: worldcup.2019.fivb.com Egipcjanie zatrzymywali się na polskim bloku

Ważny mecz w grupie

Polacy po siedmiu meczach mają sześć zwycięstw i jedną porażkę. Do ważnego dla układu górnej części tabeli spotkania dojdzie o godzinie 11 czasu polskiego - prowadzący w tabeli z kompletem zwycięstw Brazylijczycy zmierzą się z ustępującym im o dwa punkty Amerykanami, którym bilans psuje przegrana po tie-breaku z Argentyńczykami.

POLSKA - EGIPT 3:0 (25:19, 25:18, 25:16)

Polska: Szalpuk (15), Kłos (9), Kaczmarek (8), Huber (7), Komenda (3), Kubiak (1), Wojtaszek (libero) oraz Muzaj (7) i Śliwka (1)

Egipt: Ewais (10), Atia (9), Seliman (5), Shafik (5), Hassan O. (4), Bekhit, Hassan M. (libero) oraz Omar (4), Abdalla (2), Seoudy (1)Mohamed A. (libero) i Mogamed M. (1)