Małe problemy, później nokaut w drugim secie

25:12 Muzaj delikatną, ale niewygodną do odbioru zagrywką kończy seta. Egzekucja. Nic dodać, nic ująć

Jednostronny mecz nam się zrobił. W piłce nożnej komentatorzy by powiedzieli, że do jednej bramki

10:8. As Nowakowskiego. Pożar ugaszony. A przegrywaliśmy czterema punktami

9:8. Kubiak włączył przycisk "power", bo zbiera punkt za punktem. Jest nie do zatrzymania

7:8. Znów Kubiak! Drzyzga jedną ręką mu wystawił, a on skutecznie zaatakował

Pierwszy set pod kontrolą Polaków. Koncertowo gra Leon, Czechom brakuje argumentów. Siedem punktów przewagi to demolka.

24:18. Galabov w stylu Leona na zagrywce. Nie do odbioru

21:16 Sedlacek. To również nie było do obrony. Czesi też potrafią huknąć

21:15. To jest koncert Wilfredo. Teraz z zagrywki. Tego nie można było odebrać

20:15. Znów niesamowity Leon. Z jaką siłą on to zrobił!

11:8. Szczęśliwy punkt Czechów. Jak oni to obronili?

11:7. Galabov w aut. Coś nie siedzi mu dziś zagrywka. Ale to nie nasz problem.

10:6. Dużo szczęścia. Leon jakoś tak niezdarnie zaatakował, z tego wyszło obicie bloku. I punkt. To najważniejsze.

7:4. Bronił Drzyzga, niezbyt dobrze to zrobił, próbował nogą utrzymać piłkę w boisku Zatorski. Niestety.

6:3. Nie udało się zatrzymać Dzavoronoka. Teraz on za zagrywce.

6:2. Przełamał się Muzaj, po bloku. Jak on się cieszy! Widać, że odetchnął po tym wcześniejszym nieudanym zagraniu.

3:1. Leon! Jak on zaserwował!

2:1. Przyjęcie Zatorski, Drzyzga do Leona, a ten huknął tak, że nie było jak tego odebrać. Prowadzimy.

Polscy siatkarze meczem z Czechami żegnają się z Rotterdamem. Na ostatnie dwa pojedynki w pierwszej fazie turnieju przeniosą się do Amsterdamu. Razem z Holendrami współgospodarzami imprezy są Belgowie, Słoweńcy i Francuzi.

18:31

O ile ich gra w pierwszym spotkaniu pozostawiała jeszcze sporo do życzenia, to w drugim wyglądała już lepiej. Trener mistrzów świata wydaje się być spokojny o swój zespół. - Nie graliśmy perfekcyjnie, ale zrobiliśmy krok do przodu - przyznał.