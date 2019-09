Trzeci krok w stronę medalu. Wieczorem polscy siatkarze zagrają z Czechami

TERMINARZ, WYNIKI, TABELE - WSZYSTKO O ME W SIATKÓWCE

Biało-czerwono w Holandii. Heynen: to niesamowite, jak mecz u siebie Bez problemów,... czytaj dalej » Podopieczni Vitala Heynena udział w imprezie zaczęli od piątkowego zwycięstwa 3:1 nad Estonią, a dwa dni później wygrali z Holendrami 3:0. O ile ich gra w pierwszym spotkaniu pozostawiała jeszcze sporo do życzenia, to w drugim wyglądała już lepiej.

Teraz czas, by dobrą formę potwierdzić w starciu z Czechami.

Polska - Czechy: kiedy mecz?

Mecz Polska - Czechy odbędzie się w poniedziałek 16 września o godzinie 20 w Rotterdamie.

Po spotkaniu Biało-Czerwoni przeniosą się do Amsterdamu, gdzie na zakończenie zmagań grupowych zmierzą się z Czarnogórą i Ukrainą.

Krok do przodu

- Nie graliśmy perfekcyjnie, ale zrobiliśmy krok do przodu. To, co mówiłem wcześniej, musimy się rozkręcać w trakcie tego turnieju - podkreślił Heynen po meczu z Holandią.



Polacy są jedyną niepokonaną drużyną w gr. D. Czesi występ w czempionacie zaczęli od porażki z Ukraińcami 1:3, a następnie uporali się w niedzielny wieczór z Estończykami 3:0. Obecnie plasują się na trzecim miejscu w tabeli.

ME siatkarzy: tabela grupy D # Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 2 2 0 6-1 6 2. Holandia 3 2 1 6-3 6 3. Czechy 2 1 1 4-3 3 4. Czarnogóra 2 1 1 3-3 3 5. Ukraina 2 1 1 3-4 3 6. Estonia 3 0 3 1-9 0



Siłą napędową poniedziałkowych rywali ekipy Heynena jest atakujący Jan Hadrava, który od trzech lat jest zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn.



Ostatnie mecze tych drużyn miały miejsce w 2011 roku. W listopadzie Polacy w spotkaniach towarzyskich zwyciężyli 3:0 oraz przegrali 2:3. Dwa miesiące wcześniej zaś zespoły te trafiły na siebie w barażu ME - Biało-Czerwoni triumfowali 3:1.



Razem z Holendrami współgospodarzami imprezy są Belgowie, Słoweńcy i Francuzi.