Celem przypieczętowanie awansu. Polscy siatkarze grają z Czarnogórą

15:24

Zawodnicy Vitala Heynena idą przez mistrzostwa Europy jak burza. W Rotterdamie odprawili kolejno Estonię, Holandię i Czechy, a - niewielkie - problemy mieli tylko w pierwszym z meczów. We wtorek rano przenieśli się do Amsterdamu, gdzie o 17 podejmą Czarnogórę. Polacy znów będą murowanymi faworytami i już dziś mogą zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Do tego potrzebują dwóch wygranych setów, co powinno być formalnością.