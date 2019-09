Przenosiny do Amsterdamu. Z Czarnogórcami o awans do fazy pucharowej

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Biało-czerwono w Holandii. Heynen: to niesamowite, jak mecz u siebie Bez problemów,... czytaj dalej » W spotkaniach rozgrywanych w Rotterdamie Biało-Czerwoni najpierw pokonali Estonię 3:1, potem - po 3:0 - Holandię i Czechy. Przy ogromnym wsparciu swoich kibiców wypełniających trybuny.

Polska - Czarnogóra: kiedy mecz?

Z Czarnogórą zmierzą się w Amsterdamie we wtorek o godz. 17. Zapewniają, że przenosiny nie wpłyną negatywnie na ich formę.

Trudno przypuszczać, by kłopoty sprawili im zajmujący piąte miejsce w tabeli Czarnogórcy, debiutujący w mistrzostwach Europy. Ze składu drużyny z Bałkanów polscy kibice mogą pamiętać Marko Bojica, w przeszłości zawodnika Asseco Resovii Rzeszów.



Poprzednio do meczów Biało-Czerwonych z tym rywalem doszło pięć lat temu. W Lidze Europejskiej Polacy przegrali wówczas dwukrotnie - 2:3 i 1:3. Była to jednak składająca się głównie z młodych zawodników kadra B.



W drugim z wtorkowych meczów grupy D współgospodarz imprezy - wespół z Belgią, Słowenią i Francją - Holandia o godz. 20 zmierzy się z Estonią.