Polska - Bułgaria w mistrzostwach świata w siatkówce. Wynik i relacja na żywo

Impreza potrwa do 11 września. Do wyłonienia najlepszej drużyny globu potrzebne będą 52 spotkania, z czego 22 odbędą się w Polsce - w Katowicach, gdzie Biało-Czerwoni grać będą w grupie i ewentualnie o medale, oraz w Gliwicach, które gościć będą cztery mecze 1/8 finału i dwa ćwierćfinały.

Aktualnie bułgarska kadra to mieszanina doświadczenia i młodości, którą stać zarówno na urwanie punktów faworytom, jak i zaskakującą porażkę z niżej notowaną ekipą. Jeśli Polacy zaprezentują się co najmniej tak dobrze, jak w ostatnim sparingu z Argentyną czy podczas rozgrywanego tydzień wcześniej Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

19:04

Zdecydowanym faworytem tego meczu są obrońcy tytułu wywalczonego cztery lata temu właśnie w Bułgarii oraz we Włoszech. W 2018 roku w Warnie Biało-Czerwoni również trafili do grupy z gospodarzami, których wtedy pokonali 3:1. W ówczesnym składzie Bułgarów brakowało jednak jej lidera, atakującego Cwetana Sokołowa, który w tym roku co prawda nie wystąpił w Lidze Narodów, ale wrócił do składu na mundial.