Genialna atmosfera i taka sama gra. Polacy w świetnym stylu otworzyli mistrzostwa świata

Brazylijczycy najedli się strachu na inaugurację mistrzostw świata. Zdecydowanym faworytem tego meczu byli obrońcy tytułu wywalczonego cztery lata temu właśnie w Bułgarii oraz we Włoszech. W 2018 roku w Warnie Biało-Czerwoni również trafili do grupy z gospodarzami, których wtedy pokonali 3:1. W ówczesnym składzie Bułgarów brakowało ich lidera, atakującego Cwetana Sokołowa, który w tym roku co prawda nie wystąpił w Lidze Narodów, ale wrócił do składu na mundial. W piątek nie był jednak w stanie pomóc młodszym kolegom.

Biało-Czerwoni bardzo dobrą formę zbudowali podczas niedawnego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i przeciwko Bułgarii w pełni ją pokazali.

Piorunujące wejście w mistrzostwa

W Spodku zaczęło się fantastycznie. Mateusz Bieniek już w pierwszej akcji meczu zapunktował pojedynczym blokiem na środku siatki. W drugiej ten sam zawodnik poprawił "czapą" na lewym skrzydle. Po asie serwisowym rozgrywającego Marcina Janusza było natomiast 6:2 i można było grać bardzo spokojnie.

Co mogło bardzo cieszyć w pierwszych fragmentach, to fakt, że Polacy grali bardzo różnorodnie. Świetnie funkcjonowali środkowi, a i Bartosz Kurek z Kamilem Semeniukiem bawili się na skrzydłach. Po skutecznej kontrze tego drugiego i asie serwisowym pierwszego było 12:5, a Spodek rozśpiewał się na dobre.

Bartosz Kurek szalał w ataku i zagrywce

W grze Polaków funkcjonowało wszystko. Siatka została zamurowana biało-czerwoną ścianą, więc Bułgarom kolejne piłki wracały pod nogi. Mistrzowie świata posyłali też kolejne asy serwisowe, a w ataku byli bezlitośni.

Pierwszy set musiał skończyć się siatkarskim nokautem. I tak się skończył - 25:12.

Trudniejszy drugi set

Na początku drugiej partii znów w główną rolę wcielił się Bieniek. To jego as dał prowadzenie 3:1. Za chwilę Bułgarzy zerwali się jednak do walki i po bloku na Kurku pierwszy raz w meczu wyszli na prowadzenie (4:3). O kłopotach Polaków nie było jednak mowy, podrażniony Kurek odegrał się pojedynczym blokiem i znów to Biało-Czerwoni byli z przodu.

Po dłuższym fragmencie gry punkt za punkt minimalny bufor bezpieczeństwa dał Polakom Kurek, którego as dał prowadzenie 10:8. Szybko tym samym odpowiedział Sokołow, a co gorsza, za chwilę Biało-Czerwoni popełnili dwa błędy i zrobiło się 10:12. Potrzebna była przerwa na żądanie.

Po niej kolejne pomyłki przytrafiły się Bułgarom i wszystko wróciło do ustalonej w pierwszym secie normy (13:12). Odskoczyć pozwoliły genialne zagrywki Semeniuka i Bieńka. Po nich było 16:13 i otworzyła się autostrada to wygranej w secie. Fajerwerki nie były już potrzebne. Polacy grali swoje i robili to znakomicie, partię wygrali 25:20.

W katowickim Spodku panowała świetna atmosfera

Genialna seria Semeniuka

Nowy set, to i popis Bieńka. Tym razem nasz środkowy błysnął blokiem na skrzydle i było 2:0. Za chwilę kontrę po własnej zagrywce skończył Semeniuk, więc Bułgarzy błyskawicznie znaleźli się pod ścianą.

Zabawa siatkarzy trenera Nikoli Grbicia, przy żywiołowym dopingu, trwała w najlepsze. Efektowna kiwka Semeniuka tuż za blok dała wynik 8:4. Pozostało już tylko postawić kropkę nad i.

Na tym etapie zdarzył się przestój i Bułgarzy błyskawicznie wyrównali na 9:9, a za chwilę - po udanym bloku - objęli prowadzenie 10:9. Grbić reagował czasem na żądanie.

I znów reakcja zespołu była znakomita. Semeniuk poszedł na zagrywkę i rozpoczął show - jego cztery asy sprawiły, że Biało-Czerwoni znów mieli komfort (14:10).

Dokończenie spotkania nie było czystą formalnością, bo rywale ambitnie walczyli, ale większych nerwów udało się uniknąć. Ostatniego seta Biało-Czerwoni wygrali 25:20.

Pierwszy krok w stronę obrony tytułu postawiony.

W pierwszym piątkowym meczu grupy C Amerykanie gładko pokonali Meksyk 3:0.

Następnym rywalem Polaków będzie w niedzielę Meksyk.



Impreza potrwa do 11 września. Do wyłonienia najlepszej drużyny globu potrzebne będą 52 spotkania, z czego 22 odbędą się w Polsce - w Katowicach, gdzie Biało-Czerwoni grają w grupie i ewentualnie o medale, oraz w Gliwicach, które gościć będą cztery mecze 1/8 finału i dwa ćwierćfinały.

Polska - Bułgaria 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)