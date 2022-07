Smutny koniec. Polki pożegnały się porażką

Koniec marzeń. Porażka Polek z Dominikankami w meczu ostatniej szansy Polskie... czytaj dalej » Polki przegrywając w sobotę z Dominikaną 2:3, straciły szansę na awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Ankarze. Nie groził im też spadek z Ligi Narodów, więc do spotkania z gospodyniami przystąpiły bez większej presji. Bułgarki z kolei też są w gronie reprezentacji, które muszą walczyć o utrzymanie, a tego nie były jeszcze pewne przed ostatnim pojedynkiem.

Stefano Lavarini w pożegnalnym występie dał szansę zmienniczkom. W pierwszej szóstce pojawiły się Aleksandra Gryka, Monika Fedusio, a na rozegraniu Alicja Grabka zastąpiła Joannę Wołosz.

Świetny początek Polek

Biało-Czerwone na początku seta wypracowały kilkupunktową przewagę, dobrze radziły sobie w przyjęciu zagrywki, ale też same zepsuły cztery serwisy. Do tego też przytrafiło się kilka błędów w ataku, dzięki temu Bułgarki zdobywały punkty za darmo i wciąż mogły mieć nadzieje na odwrócenie losów tej partii. Ta szansa dla nich pojawiła się w końcówce, gdy zdobyły trzy punkty z rzędu i doprowadziły do remisu 20:20. Odpowiedź Polek była natychmiastowa, dzięki m.in. dwóm akcjom Agnieszki Kąkolewskiej podopieczne Lavariniego wygrały 25:22.



Kolejne odsłony przebiegały już pod dyktando gospodyń. W drugim secie w polskim zespole Olivia Różański próbowała ratować sytuację, ale bez wsparcia koleżanek niewiele mogła zrobić. Przy stanie 11:14 nastąpiła prawdziwa zapaść w ekipie Biało-Czerwonych. Po kilku kolejnych nieudanych akcjach, mocno zdenerwowany Lavarini poprosił o czas, ale nie przyniosło to żadnego efektu – rywalki zdobyły w końcówce osiem punktów z rzędu.

Jordanowa nie do zatrzymania

Niewiele lepiej wyglądała gra Polek w kolejnym secie. Znów mnożyły się błędy w polu serwisowym i w ataku. W Bułgarii pierwszoplanową rolę grała Maria Jordanowa, która momentami była nie do zatrzymania. W czwartej partii nasze zawodniczki dość długo dotrzymywały kroku Bułgarkom i wydawało się, że przedłużenie meczu do tie-breaka jest realne. Tymczasem, podobnie jak w kilku poprzednich spotkaniach, znów zabrakło chłodnej głowy w kluczowych momentach. Nie było też zawodniczki, która wzięłaby ciężar na swoje barki, a ataki poza boisko ułatwiły tylko zadanie rywalkom. Bułgarki zasłużenie zwyciężyły i mogły cieszyć się z pozostania w rozgrywkach na kolejny sezon.



Biało-Czerwone zakończyły udział w Lidze Narodów z bilansem czterech zwycięstw i ośmiu porażek. W turnieju w Sofii przegrały wszystkie cztery spotkania, wcześniej uległy reprezentacjom Włoch 1:3, Chin 0:3 i Dominikany 2:3.

Polska – Bułgaria 1:3 (25:22, 13:25, 17:25, 22:25)

Polska: Alicja Grabka, Olivia Różański, Aleksandra Gryka, Agnieszka Kąkolewska, Monika Fedusio, Martyna Czyrniańska - Maria Stenzel (libero) – Joanna Wołosz, Weronika Szlagowska, Zuzanna Górecka, Anna Stencel, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Szczygłowska.



Bułgaria: Lora Kitipowa, Silwana Czauszewa, Nasja Dymitrowa, Mira Todorowa, Mirosława Paskowa, Maria Jordanowa - Żana Todorowa (libero)