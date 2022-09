Polki wygrywają przed mistrzostwami. "Jeszcze sporo rzeczy do dopracowania"

Trenerzy obu drużyn ustalili wcześniej, że rozegrane zostaną przynajmniej cztery sety.

Szkoleniowiec Polek Stefano Lavarini desygnował do gry identyczny wyjściowy skład jak w piątek, a trener rywalek Lorenzo Micelli dokonał zmian. Kapitanem drużyny gości była Elica Atanasijević, od niedawna żona siatkarza reprezentacji Serbii Aleksandara, który także na Śląsku uczestniczy w mistrzostwach świata.

Spodek niegościnny dla Bułgarii

Mistrzostwa Świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej » Pierwszego seta ekipa gospodarzy wygrała bardzo przekonująco. Rywalki nie miały recepty na polski blok, ich strata rosła błyskawicznie i ostatecznie ugrały tylko 13 punktów. Nieco bardziej wyrównana druga odsłona też skończyła się zwycięstwem Biało-Czerwonych.



Co prawda w połowie ich prowadzenie wyraźnie zmalało (od 10:6 do 11:10), jednak potem szybko wypracowały solidną zaliczkę i już jej nie oddały.



Kibice na trybunach świetnie się bawili, a w trzeciej partii obejrzeli zaciętą rywalizację i kilka długich wymian, ponownie ostatnie słowo należało do podopiecznych trenera Lavariniego.



Kiedy widzowie cieszyli się z wygranego meczu, dowiedzieli się, że czeka ich jeszcze jeden, dodatkowy set. Obaj trenerzy mocno pozmieniali składy, tym razem to Biało-Czerwone musiały gonić wynik (8:13, 10:15, 12:19). Nie udało się im doprowadzić do remisu i partię wygrały przeciwniczki, które w sobotę zagrały na biało-czerwono.



Spodek okazał się niegościnny dla bułgarskich zespołów siatkarskich. Kilka dni wcześniej na tym parkiecie Polacy pokonali reprezentację tego kraju 3:0 w meczu mistrzostw świata.

Źródło: PAP/Tomasz Wiktor Polskie siatkarki po raz drugi pokonały Bułgarki

"Dziewczyny idą w dobrym kierunku"

Polskie siatkarki rozegrały dwa sparingi z Bułgarkami podczas zgrupowania w Mysłowicach. To kolejny etap przygotowań do mundialu, które rozpoczęły się 1 sierpnia. Po trzech tygodniach pracy w Szczyrku pojechały na dwa sparingi do Niemiec - pierwszy wygrały 3:2, a drugi 3:1.

Polscy siatkarze nie kalkulowali. "Wyszliśmy na boisko, zrobiliśmy to, co mieliśmy" Polscy siatkarze... czytaj dalej » - Myślę, że jest jeszcze sporo rzeczy do dopracowania przed mistrzostwami świata. Mamy na to dwa tygodnie - skomentowała kapitan kadry Joanna Wołosz.

W podobnym tonie wypowiedział się Lavarini. - Mamy jeszcze przed sobą trochę czasu. Jestem zadowolony z tego, co pokazaliśmy, choć jeszcze jest nad czym pracować. Dziewczyny idą w dobrym kierunku - stwierdził.



Ostatnim sprawdzianem Polek przed MŚ będzie silnie obsadzony turniej w Neapolu (12-15 września) z udziałem reprezentacji Włoch, Serbii i Turcji. Do Italii polecą po zgrupowaniu w Szczyrku (5-9 września).



W mistrzostwach w grupie B Biało-Czerwone zmierzą się z Chorwacją (w Arnhem), a następnie w Gdańsku z Tajlandią, Koreą Południową, Dominikaną i Turcją. Grupowymi rywalami Bułgarek będą zespoły Niemiec, USA, Serbii, Kanady i Kazachstanu.

Polska - Bułgaria 3:1 (25:13, 25:18, 25:19, 16:25)

Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Magdalena Stysiak, Olivia Różański, Weronika Szlagowska – Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Anna Obiała, Aleksandra Szczygłowska, Monika Gałkowska, Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio.



Bułgaria: Lora Kitipowa, Mirosława Paskowa, Mira Todorowa, Elica Atanasijević, Nasja Dimitrowa, Silwana Czauszewa – Mila Paszkulewa (libero) oraz Polina Neykowa, Elena Beczewa, Maria Jordanowa, Gergana Dimitrowa, Maria Kriwoszijska, Petia Barakowa.