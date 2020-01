Kapitan Polek bez obaw o mecz na torze. "Mamy mocne strony, będzie dobrze"

- Nie myślę o tym, co się wydarzyło i o tych wszystkich prowokacjach. Dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 zostanie rozegrany w dniach 7-12 stycznia.

Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

Zobacz, co powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Nawrocki przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone zmierzą się w fazie grupowej w Bułgarią, Azerbejdżanem oraz Holandią. Tylko triumfatorki rywalizacji w Apeldoornie awansują na igrzyska.

W pierwszym meczu w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 biało-czerwone zmierzą się z Bułgarią. - Wiemy, jakie mocne strony mają Bułgarki, jednak zdecydowanie wierzę w naszą siłę i z pozytywnym nastawieniem podchodzimy do tego starcia - powiedziała kapitan reprezentacji Polski siatkarek Agnieszka Kąkolewska.

Smarzek-Godek przed walką o igrzyska. "Najważniejsze, żebyśmy się szanowali" Polskie siatkarki... czytaj dalej » Zmagania w Apeldoornie odbędą się w hali, która na co dzień jest torem kolarskim. Wokół parkietu rozstawiono specjalnie dodatkowe trybuny. Polki przed wtorkowym spotkaniem z Bułgarią tylko raz dostały szansę trenowania tam.

Gotowe na krótką aklimatyzację

- Jesteśmy przyzwyczajone, że przed takimi imprezami nie mamy zbyt wiele czasu na aklimatyzację. W niedzielę ćwiczyliśmy na innej hali, w poniedziałek na meczowej. Zdążyłyśmy poznać warunki i jesteśmy gotowe na walkę - przyznała w rozmowie z Eurosport.pl kapitan kadry Agnieszka Kąkolewska.

Hale, w której zagrają, dobrze znają.

- Jest specyficzna, ale grałyśmy tutaj wiele razy. W przeszłości rywalizowałyśmy w tym miejscu w Lidze Narodów czy w Grand Prix. Sądzę, że większość z nas zna ten obiekt i dobrze ją kojarzy choćby z poprzedniego roku. Musiałyśmy sobie po prostu przypomnieć to miejsce. Będzie dobrze - zapowiedziała.

We wtorek o godz. 16 starcie z Bułgarią.

- Myślę, że to będzie kluczowy mecz. To jest przeciwnik, z którym nie mieliśmy ostatnio zbyt wiele styczności, ale wiemy, jakie mamy mocne strony. Jesteśmy przygotowane. Zdecydowanie ufam, że mamy więcej mocnych stron. Wierzę w naszą wygraną i siłę. Podchodzimy do tego spotkania z pozytywnym nastawieniem - oceniła kapitan.

Dwa dni później Polki czeka mecz z Niderlandkami (od 1 stycznia nazwa "Holandia" przestała oficjalnie istnieć - red.), a na koniec fazy grupowej spotkanie z Azerbejdżanem.

- Na pewno formuła turnieju, a więc na początek trzy mecze grupowe w cztery dni jest wymagająca, ale byłyśmy przyzwyczajone do takiego natężenia spotkań. Nawet grałyśmy po trzy razy w trzy dni. Tutaj nie jest to nic wyjątkowego. Każde spotkanie będzie ważne, bo jest na miarę awansu do dalszej części rywalizacji. Grałyśmy ostatnio sparingi z kadrą Azerbejdżanu, ale moim zdaniem zawodniczki nie pokazały wszystkiego. U siebie niezwykle groźne będą Niderlandy. Do każdego meczu trzeba podejść ze stuprocentowym skupieniem. Czasu na przygotowania nie było wiele, ale każdy z zespołów ma mniej więcej podobny czas i warunki. Cieszymy się, że mamy szansę walki o igrzyska i chcemy ja wykorzystać - podkreśliła Kąkolewska.

Rozpoczyna się pierwszy i... jedyny trening naszych siatkarek w hali meczowej, a dokładniej torze kolarskim w Apeldoorn. Jutro start #DrogaDoTokio. pic.twitter.com/KxWqFLynon — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) January 6, 2020

Zapomniały o wszystkim

W ostatnich miesiącach głośno było o aferze w reprezentacji Polski. Pojawiły się informacje, że zawodniczki chcą zwolnienia selekcjonera Jacka Nawrockiego. Trener rozmawiał z siatkarkami. Większość spraw została ponoć wyjaśniona.

- Staramy się o tym już nie myśleć. Mamy teraz przed sobą cel. W tej chwili to jest najważniejsze. Myślę, że każdy sportowiec chciałby pojechać na igrzyska olimpijskie. My zapomnieliśmy o wszystkim i skupiamy się tylko na jak najlepszym wykonaniu naszego zadania – zapewniła kapitan reprezentacji.

Początek spotkania z Bułgarią o godz. 16. Relacja tekstowa na Eurosport.pl.

Kadra siatkarek na europejski turniej kwalifikacyjny:

rozgrywające: Marlena Kowalewska (Grupa Azoty Chemik Police), Joanna Wołosz (Imoco Volley Conegliano)

środkowe: Klaudia Alagierska (ŁKS Commercecon Łódź), Anna Stencel (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Agnieszka Kąkolewska (Savino Del Bene Scandicci)

przyjmujące: Natalia Mędrzyk (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Wójcik (ŁKS Commercecon Łódź), Monika Fedusio (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Zuzanna Górecka (Igor Gorgonzola Novara)

atakujące: Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police), Malwina Smarzek-Godek (Zanetti Bergamo), Magdalena Stysiak (Savino Del Bene Scandicci)

libero: Maria Stenzel (Grot Budowlani Łódź), Monika Jagła (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz)