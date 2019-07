Siatkarze walczą w Final Six Ligi Narodów. Na początek Brazylia

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

Poland has 22 players to have scored points in this year's #VNL, most of all teams. Brazil have 14 players in the scoring charts.



Watch the match live here https://t.co/6B3Otoqe8C#BePartOfTheGame#VNLMen#Volleyball@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/o45PZ6QfW1 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 10 lipca 2019

23:00 Ciekawostka statystyczna: aż 22 polskich siatkarzy punktowało w meczach fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Żadna inna z ekip nie może pochwalić się takim wynikiem.

22:57 Komenda, Kaczmarek, Kwolek, Bednorz, Kłos, Huber i Popiwczak - takim zestawieniem rozpoczniemy spotkanie z Brazylijczykami.

22:51 W Chicago będzie toczyć się walka o pierwsze w tym sezonie reprezentacyjnym medale, tymczasem trzon reprezentacji Polski wciąż trenuje w Zakopanem. Dziś mistrzowie świata, z czekającym na debiut Wilfredo Leonem, mieli nieco wolnego. Wybrali się więc na spływ Dunajcem.

The #VNLMen Final round starts on Wednesday at 9:30pm (GMT Time) with Brazil v. Poland ! Are you ready for it? Because they are ready for sure! Right @volei and @PolskaSiatkowka?



Watch the game live https://t.co/CSPc9dWkpL#VNL#BePartOftheGame#Volleyballpic.twitter.com/94cC7sfLWr — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 9 lipca 2019

22:40 Kadra polskich siatkarzy na finałowy turniej Ligi Narodów w Chicago:

rozgrywający: Marcin Janusz, Marcin Komenda;

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj;

środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Andrzej Wrona;

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik;

libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak.

22:38 W fazie interkontynentalnej Polacy przegrali w Katowicach 1:3. Jak będzie dziś?

22:37 W składzie Polaków jest tylko jeden mistrz świata z zeszłego roku, a jest nim Bartosz Kwolek. Final Six jest zatem doskonałą okazją do pokazania się dla "zmienników".

22:36 W Chicago, podobnie jak w całych rozgrywkach, nie zobaczymy najsilniejszej reprezentacji Polski. Final Six jest kolejnym etapem przygotowań do sierpniowych kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

22:34 Polacy z bilansem 11 wygranych i czterech porażek zajęli piąte miejsce w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. Taki układ tabeli sprawił, że w Chicago mierzyć się będą z dwoma najlepszymi ekipami ostatnich tygodni - Brazylią i Iranem.