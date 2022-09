Polacy dominowali, potem nie pękli. Zagrają w finale mistrzostw świata

Polska - Brazylia w półfinale MŚ - tak relacjonowaliśmy mecz w eurosport.pl

Mistrzostwa Świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej » Bez cienia przesady mecze Polaków z Brazylijczykami od lat należą do starć wagi ciężkiej w siatkówce. Oba zespoły od prawie dwóch dekad rozstrzygają między sobą sprawę tytułu najlepszej reprezentacji świata. W finale mundialu rywalizowały w roku 2006 (triumf Canarinhos), 2014 i 2018 (zwycięstwa Biało-Czerwonych).

W rankingu światowym Polska od czerwca jest na samym szczycie, a zepchnęła z niego – po 20 latach! – właśnie Brazylię.

Los polsko-słoweńskiego turnieju sprawił, że w sobotni wieczór mistrzowie i wicemistrzowie globu, zresztą niepokonani w imprezie, musieli rozstrzygnąć sprawę tym razem nie złota, a miejsca w finale.

Challenge zakończył seta

Już pierwsza akcja zwiastowała olbrzymie emocje. Wymiana była długa, wymagająca dla obu stron, ale w końcu to Kamil Semeniuk skończył atak. Zaraz Aleksander Śliwka zbił piłkę po przekątnej i gospodarze, niesieni dopingiem w Spodku, prowadzili 4:2. Za chwilę Śliwka zablokował Wallace'a i było 5:2.

Brazylijczyków to nie speszyło. Szybko odrobili straty, zrobiło się 8:8, a gdy Lucarelli zaserwował asa, biorąc na cel Śliwkę, goście po raz pierwszy objęli prowadzenie 11:10. Następnie ich przewaga rosła, bo znakomicie bronili i równie efektownie wyprowadzali kontry. Wydawało się, że pierwszy set pewnie padnie ich łupem, bo było już 24:21, ale Polacy rzucili się do odrabiania strat.

Po bloku na Lucarellim było 24:23 dla wicemistrzów świata, a po kontrze ręka nie zadrżała Semeniukowi 24:24! Emocje udzieliły się nawet spokojnemu z natury trenerowi Polaków Nikoli Grbiciowi, ale euforia trwała krótko. Rywale poprosili o challenge, po którym okazało się, że Śliwka popełnił błąd, dotykając siatkę. Brazylia wygrała 25:23.

Polacy fruwali nad Brazylijczykami

W drugim secie Polacy z mozołem budowali przewagę. Długa była ona dwupunktowa, w końcu udało się uciec na trzy oczka po złym ataku Leala, a wszystko dzięki nieprzyjemnym serwisie Mateusza Bieńka – 11:8. Za chwilę błysnął drugi z naszych środkowych – Jakub Kochanowski – który zatrzymał Wallace'a - 14:10.

Brazylijczycy tracili impet. Przytrafiały im się błędy, nawet te z gatunku najprostszych, jak podwójne odbicie, którego dopuścił się według sędziego rozgrywający Bruno Rezende. A Biało-Czerwoni pędzili dalej, prowadzili 17:10. Jeśli zdarzyła im się niemoc, to chwilowa, nie pozwolili zbliżyć się gościom. Polacy zwyciężyli pewnie do 18, a w ostatniej akcji Kochanowski do spółki z Bartoszem Kurkiem zablokowali Wallace'a. Ewidentny pokaz siły.

W kolejnej partii role się nieco odwróciły. Wciąż trwała zaciekła walka punkt za punkt, ale to Brazylijczycy potrafili odskoczyć maksymalnie na dwa oczka. Aż w końcu Bieniek rozrzucił ręce po skosie i zablokował Leala. Było po 12, Polacy dopadli rywali. Nad brazylijskim blokiem zaczął fruwać Semeniuk. Po jego dwóch genialnych zbiciach gospodarze prowadzili 15:13. Trener Canarinhos Renan Dal Zotto nie miał wyjścia, poprosił o czas, żeby zastopować Polaków. Ale nic to nie dało, bo w ataku szaleli Kurek i Śliwka, swoje dołożyli niezawodni na środku Kochanowski i Bieniek. Efekt? 25:20.

Walka na całego

Brazylia, choć pod ścianą, walczyła na całego. Najpierw prowadzili jedni, potem drudzy. W końcu do remisu po 16 doprowadził Kurek. Polacy odrobili dwupunktową stratę, ale zaraz znów musieli gonić po nieudanym ataku Śliwki, nieco szczęśliwym zbiciu Lucarellego i bloku na Kurku. Było 16:20, polska maszyna ewidentnie zacięła się. Czwarty set padł łupem Brazylii 25:21.

Rozstrzygał więc tie-break, który zaczął się od udanego ataku Kurka. Margines błędu był niewielki, ale nikt nie myślał zwalniać ręki, jak choćby Leal, który jednak został zablokowany przez Kochanowskiego. Polacy prowadzili 6:4, za chwilę 7:4 po atomowym zbiciu Kurka!

Brazylijczycy zdołali wyrównać, było 7:7, co zwiastowało walkę dosłownie o każdą piłkę. I tak było, oba zespoły wręcz wyszarpywały sobie punkty. Polacy nieoczekiwanie stracili inicjatywę w ofensywie po nieudanym ataku Kurka. Teraz Brazylia prowadziła 11:10, ale zaraz pomylił się też Leal.

Emocje tylko rosły. Przy wyniku 11:11 tylko chyba Semeniuk wie, jak przechytrzył blok przeciwników, obijając ręce Wallace'a. A następnie po kontrze ręki nie cofnął Śliwka - 14:12. Brazylijczycy kompletnie się pogubili. Broniąc pierwszej piłki meczowej, popełnili błąd, a Biało-Czerwoni oszaleli ze szczęścia. 15:12!

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Radość Polaków. Zagrają o trzecie z rzędu mistrzostwo świata

Polska w finale z Włochami lub Słowenią

W drugim sobotnim półfinale MŚ, który rozpocznie się o godzinie 21, Włosi zmierzą się ze Słoweńcami, czyli aktualni mistrzowie i wicemistrzowie Europy. Wielki finał w niedzielę, także w Katowicach, gdzie Polacy świętowali mistrzostwo osiem lat temu. Powtórka jest prawdopodobna, bo zespół Grbicia piekielnie trudno złamać. Wygląda na drużynę kompletną.

Polska - Brazylia 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele