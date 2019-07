Wielka Brazylia padła. Fantastyczny początek Polaków w Final Six

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - BRAZYLIA

Liga Narodów to dla Vitala Heynena swego rodzaju poligon doświadczalny. Począwszy od turnieju w Katowicach w pierwszych dniach czerwca, aż po imprezę w Lipsku cztery tygodnie później rotował składem, ciągle coś zmieniał, nieustająco sprawdzał nowe rozwiązania.

Priorytetem, tego Belg nie ukrywał, są sierpniowe kwalifikacje olimpijskie, dlatego za ocean znów poleciała kadra nieco kombinowana, złożona z zawodników teoretycznie drugiego szeregu. Z Brazylią Biało-Czerwoni skazywani byli na pożarcie. Przecież Canarinhos wygrali fazę interkontynentalną, przecież do Chicago przylecieli w najmocniejszym składzie, przecież we wspomnianych Katowicach wygrali 3:1. Jak się okazało, to wszystko nie miało znaczenia. Ale po kolei.

Set za seta

Polacy wyszli na halę natchnieni. Zaczęło się doskonale. W ataku szalał Łukasz Kaczmarek, asa dorzucił Karol Kłos i zanim Canarinhos się obejrzeli było 5:1. Jasnym było, że cały mecz tak wyglądał nie będzie, że utytułowani rywale się obudzą. Tak się stało. W dalszej części seta Brazylijczycy wyszli nawet na trzy punktowe prowadzenie (14:17), ale na niewiele się to zdało. Fantastycznie funkcjonował polski blok, genialną zmianę dał Maciej Muzaj (dwa z rzędu bloki i dwa ataki) i końcówka należała do Biało-Czerwonych. Set zakończył się wynikiem 25:23. Niespodzianka? Nie, Polacy byli tego dnia po prostu świetnie dysponowani.

Początek drugiej partii wyraźnie należał do podrażnionych Brazylijczyków. Rywale momentalnie uzyskali wysoką przewagę (2:6) i długo kontrolowali grę. Gorąco zrobiło się kilka minut później, kiedy Polacy prowadzeni przez rozgrywającego chyba najlepszy mecz w kadrze Marcina Komendę doszli przeciwników. Po jednym z rozegrań na czystą siatkę zawodnicy Heynena wyszli nawet na prowadzenie (19:18), ale błędy w końcówce kosztowały ich przegraną (23:25).

Czerwona kartka dla Heynena

Siatkarze z Ameryki Południowej się nakręcili. Grali z wielkim animuszem i z każdą minutą ich przewaga w trzeciej odsłonie rosła. Kiedy cierpliwość stracił Heynen wydawało się, że mecz wymyka się spod kontroli. Trener Polaków zaczął się wykłócać, co skończyło się czerwoną kartką i wynikiem 11:16. O spuszczeniu głów nie było mowy. A i Belg pokazał, że nie bez przyczyny jest uważany za jednego z najlepszych - o ile nie najlepszego- trenera na świecie. Zrobił podwójną zmianę. Świetne zagrywki wprowadzonego Marcina Janusza zmieniły wszystko. Genialną skuteczność odnalazł Bartosz Bednorz, po profesorsku grał Bartosz Kwolek, a do tego na środku siatki rządzili Kłos z Norbertem Huberem. Polski walec wręcz rozjechał rywali. Skończyło się 25:21.

I znów Brazylijczycy się wściekli. Znów atakowali z gigantyczną mocą. Efekt był taki, że uzyskali kontrolę nad czwartym setem i tym razem skutecznej pogoni już nie było (21:25). Potrzebny był tie-break.

Ten ułożył się wyśmienicie. Polacy szybko wyszli na 6:3. Koniec emocji? Nic z tych rzeczy. Kolejny zryw Brazylijczyków i było 8:8. Po zmianie stron istniała już tylko jedna drużyna. I byli to Polacy. Zawodnikom Heynena wychodziło wszystko, Brazylijczykom nic. 15:9 w tie-breaku i polski szał radości.

Biało-Czerwoni wygrali 3:2 i zrobili ogromny krok w stronę półfinału Ligi Narodów. W nocy z czwartek na piątek zagrają z Iranem i jeśli wygrają, będą mogli się szykować do sobotniego starcia o wielki finał.

Polska - Brazylia 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9)

Liga Narodów 2019 - Final Six. Tabela grupy B Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Polska 1

3-2 2

2. Brazylia 1

2-3 1

3. Iran 0 0-0 0