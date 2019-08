Polki na drodze Polek. Bój z Belgijkami o uniknięcie potęg

WSZYSTKIE INFORMACJE O MISTRZOSTWACH EUROPY SIATKAREK

Biało-Czerwone przeciwko Portugalkom, Słowenkom i Ukrainkom straciły tylko jednego seta (z tymi ostatnimi). Trener Jacek Nawrocki rotował składem, posyłając na boisko rezerwowe, a gdy te zawodziły z niżej notowanymi przeciwniczkami, wracał do najmocniejszego ustawienia.



Świetna passa trwa. Polki z trzecią wygraną i awansem w mistrzostwach Europy Polskie siatkarki... czytaj dalej » Cel bez większego wysiłku został osiągnięty - Polki awansowały do 1/8 finału. Teraz dla nich na dobre zaczyna się walka o czołowe miejsca w grupie B. Wiadomo już, że nie spadną poniżej trzeciej pozycji (z każdej z czterech grup awansują po cztery najlepsze ekipy).

Różne warianty

Ale jak to w siatkówce bywa, mogą zacząć się kalkulacje. Zespół z pierwszego miejsca "polskiej" grupy trafia w 1/8 finału na czwartą ekipę grupy D, drugi - na trzecią drużynę tej samej grupy, trzeci - na drugą.

Teoretycznie Polkom najbardziej powinno zależeć na zajęciu drugiego miejsca - za plecami Włoszek, jednych z faworytek do złota. Wtedy zespół Nawrockiego na początku fazy pucharowej prawdopodobnie uniknąłby Rosjanek, należących do światowej czołówki, ale które w grupie D niespodziewanie nie poradziły sobie z Niemkami (2:3).

Przy takim scenariuszu rywalkami byłyby Słowaczki, a w ewentualnym ćwierćfinale Biało-Czerwone mogłyby trafić na Niemki.

Jeśli Polki zakończą fazę grupową na trzeciej pozycji, to raczej nie unikną spotkania z siatkarkami Sbornej w 1/8 finału.

Lepiej nie wygrać grupy?

Z kolei zwycięzca grupy B skazuje się na rywalizację w ćwierćfinale z Serbkami. To aktualne mistrzynie świata, w trwającym Euro wygrały dotąd wszystko i nie zanosi się, żeby kolejne mecze - z Grecją i Turcją - przegrały.

Dlatego spotkanie z Belgią urasta do rangi kluczowego. Wygrana pozwoli na awans przynajmniej jako wicelider. Zapewni również komfort przed ostatnim starciem z faworyzowanymi Włoszkami.



Łatwo w środowy wieczór nie będzie. Belgijki są zaliczane do czołówki Starego Kontynentu, choć Polki w tym sezonie sobie z nimi poradziły. W Lidze Narodów zwyciężyły 3:1, a w sparingu przed rozpoczęciem ME wygrały 3:0.

"Zespół kompletny, bez słabych punktów"

Mistrzostwa się rozrosły, poziom spadł. "Lepiej unikać takich meczów" Po gładkiej... czytaj dalej » Nawrocki mimo to zaznaczył, że jego siatkarki nie mogą czuć się faworytkami. - To bardzo solidna drużyna z dwoma silnymi skrzydłowymi - Britt Herbots, która wyróżnia się w lidze włoskiej, i robiącą postępy Celine Van Gestel. Bardzo dużo zależy też od tego, jak zagra Kaja Grobelna. Czeka nas naprawdę trudne spotkanie, bo to zespół kompletny, bez słabych punktów - wyjaśnił szkoleniowiec kadry.



Grobelna, grająca na pozycji atakującej, to jedna z czterech belgijskich zawodniczek mających polskie pochodzenie. Są jeszcze środkowa Dominika Sobolska, atakująca Karolina Goliat oraz przyjmująca Dominika Strumiłło.



Wszystkie przyznają, że mecz z Polską i to przed polskimi kibicami będzie dla nich sporym przeżyciem. - Na pewno będę śpiewała polski hymn, bo jestem Polką. I będę miała ciarki - oświadczyła Grobelna w rozmowie ze sport.pl.

Źródło: Newspix Kaja Grobelna

Mobilizacja w polskiej kadrze

Belgijki rozegrają ostatnie grupowe spotkanie. Wcześniej odniosły trzy zwycięstwa - z Ukrainą i Słowenią (po 3:0), Portugalią (3:1) oraz przegrały z Włochami (0:3).



- To będzie trudny mecz, bo wiemy, że one są bardzo waleczne i w przegranym starciu z Włoszkami nie pokazały swojej siatkówki. Ostatnimi czasy z nimi wygrywałyśmy, ale to nie będzie miało teraz znaczenia. To jest zupełnie inny turniej i stawka - zaznaczyła atakująca polskiej reprezentacji Malwina Smarzek-Godek.



- Z tymi słabszymi rywalami musiałyśmy być cierpliwe. Ale na Belgię skoczy nam adrenalina i będziemy tak naładowane pozytywnie, że to będzie dobry mecz. Będziemy gotowe, żeby walczyć i wrzucić piąty bieg. Mam nadzieję, że będzie ogień - dodała rozgrywająca Joanna Wołosz.

Źródło: Newspix Polki jeszcze nie przegrały w tegorocznych ME



Gospodarzami mistrzostw Europy są cztery kraje: Polska (Łódź), Węgry (Budapeszt), Słowacja (Bratysława) i Turcja (Ankara), która zorganizuje fazę finałową. Impreza potrwa do 8 września. Po raz pierwszy w historii o medale rywalizują 24 reprezentacje.



Początek meczu Polska - Belgia o godzinie 17.30. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Mistrzostwa Europy siatkarek - tabela grupy B Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Porażki Bilans setów 1. Włochy 3

9

3

0 9-0 2. Polska 3

9

3

0 9-1 3. Belgia 3

6

2

1 6-3 4. Słowenia 3 3 1 2

3-6 5. Ukraina 3

0 0 3

1-9 6. Portugalia 3

0 0 3

0-9