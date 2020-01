Azerki bez szans w starciu z Polkami. Teraz półfinałowa walka z Turczynkami

7.01.2020 | Reprezentacja Polski w siatkówce pokonała Bułgarię 3:1 w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Tokio 2020.

09.01 - Polki wygrały swój drugi mecz w grupie A podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. Tym razem pokonały Holenderki 3:1.

Tak relacjonowaliśmy mecz Polek z Azerkami w eurosport.pl

Nieco godzinę przed spotkaniem z Azerbejdżanem w grupie B Turcja po bardzo ciekawym meczu pokonała Belgię 3:2. Tym samym to ekipa znad Bosforu zapewniła sobie promocję do sobotniego półfinału. To sprawiło, że Polki wiedziały dobrze, że tak naprawdę mogą "wybrać" rywala w walce o finał. W razie piątkowego zwycięstwa zmierzyłyby się właśnie z Turczynkami, a porażka sprawiałaby, że Biało-Czerwone zagrałyby z Niemkami.

- W przeszłości wielokrotnie miejsce miały przypadki, które udowadniały, że kto kombinuje, gdzieś później coś traci. Nie sądzę, żeby z naszej strony było kombinowanie. W piątek zagramy o zwycięstwo i nie patrzymy na innych rywali – mówiła po czwartkowym meczu z Holandią (3:1) rozgrywająca Joanna Wołosz.



Zawodniczka Imoco Volley Conegliano nie rzucała słów na wiatr. Polki nie zamierzały dopuszczać Azerkom, które w tym turnieju kompletnie zawiodły. W słabym stylu przegrały dwa poprzednie starcia i w piątek nie pokazały niczego lepszego.



W hali Omnisport kibiców było niewielu. Oczywiście zdecydowaną większość stanowili fani naszej ekipy, którzy wielokrotnie mogli poczuć się, jakby byli w ojczyźnie. DJ grał polskie piosenki, a razem z kibicami śpiewały je nawet same siatkarki. A to dlatego, że atmosfera tego starcia była wyjątkowo spokojna.

Bardzo udane wejścia zmienniczek

Biało-Czerwone spokojnie kontrolowały starcie. W wyjściowej szóstce po raz pierwszy w tej imprezie zaprezentowała się środkowa Anna Stencel z Pałacu Bydgoszcz oraz przyjmująca ŁKS Commercecon Aleksandra Wójcik. Obie zawodniczki grały pewnie. Widać było, że Polki są przekonane o swojej dobre formie. Wynik 25:19 mówi wszystko.



W drugiej odsłonie Nawrocki dokonał kolejnych zmian. Z parkietu zeszła największa gwiazda naszego zespołu, a więc atakująca Malwina Smarzek-Godek. Świetnie zastąpiła ją Martyna Łukasik. Na rozegraniu w miejsce Wołosz pojawiła się Marlena Kowalewska, a na libero Monika Jagła. To w niczym nie zaszkodziło jakości siatkówki prezentowanej przez Biało-Czerwone. Ta odsłona także zakończyła się rezultatem 25:19.



Emocje były minimalne, a z trybun niosło się "Gramy u siebie, Polacy gramy u siebie".



I jeszcze raz Nawrocki mógł dokonać zmian. Wprowadzona na środek Klaudia Alagierska i na przyjęcie Zuzanna Górecka również pokazały dobry poziom. Wprawdzie w trzecim secie Azerki prowadziły nawet 15:12, ale Polki zareagowały idealnie. Po kilku minutach wygrywały 22:19. Niezwykle skuteczna była Łukasik. Drugą piłkę meczową wykorzystała jedna z trzech siatkarek Pałacu Bydgoszcz Monika Fedusio (25:23).

Czwarta drużyna ostatnich mistrzostw Europy zakończyła zatem fazę grupową z trzema zwycięstwami, dziewięcioma punktami i tylko dwoma przegranymi setami. W pierwszej części zmagań widać było, że forma Polek z każdym kolejnym meczem jest coraz lepsza.



- Jestem bardzo dumna z zespołu. Jestem bardzo szczęśliwa, że w sobotę czeka nas kolejne spotkanie. Wszystkie zawodniczki pracowały znakomicie w tym spotkaniu – powiedziała Kowalewska.



Sobotni półfinał z Turcją rozpocznie się o godzinie 20.45. Relacja tekstowa na Eurosport.pl. Wcześniej o godz. 17.15 Holenderki zmierzą się z Niemkami.



W niedzielę finał. Do Tokio pojedzie tylko zwycięzca imprezy.

Polska – Azerbejdżan 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)