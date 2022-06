Polska - Australia. Relacja na żywo z meczu Ligi Narodów siatkarzy

14:10. Śliwka z kapitalną kiwką. Nikt nie robi tego tak dobrze jak on.

6:3. Potężna zagrywka Kwolka i on sam skończył kontrę. Budujemy przewagę.

15:17

Do rozpoczęcia meczu już tylko niespełna kwadrans. Polacy będę dziś murowanymi faworytami do wygranej. I to niezależnie od tego, w jakim składzie wyjdą.