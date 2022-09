Polscy siatkarze liczą na trzeci złoty medal. "Wszyscy patrzymy tylko na jeden kolor"

Reprezentacja Brazylii lepiej rozpoczęła sobotni mecz, wygrywając premierową odsłonę. - Trener apelował do nas, żebyśmy byli cierpliwi, bo rywale grali bardzo dobrze w przyjęciu. Mimo że my mocno zagrywaliśmy, to oni potrafili utrzymywać piłki w grze. Wytrzymaliśmy to - przyznał środkowy Mateusz Bieniek.

Po trzech setach to Biało-Czerwoni prowadzili 2:1. Nie zdołali zamknąć spotkania w czwartej partii, ale wygrali drugiego tie-breaka z rzędu, awansując do finału turnieju.

- Spodziewaliśmy się takiego spotkania, bo to był jednak półfinał mistrzostw świata, więc myślę, że żadna drużyna, mimo przegranego jednego seta czy straty kilku punktów, nie poddaje się i walczy do końca. Trzeba było być czujnym. Brazylijczycy byli jak bokser, który mimo mocnych ciosów cały czas się podnosił i potrafił oddać. Byliśmy cały czas czujni i walczyliśmy do samego końca. W pewnych momentach głowa się za bardzo przegrzewała, ale co tam się przejmować, jesteśmy w finale - ocenił Kamil Semeniuk.

Z kolei Bieniek podkreślił, że kluczowe było doprowadzenie do zejścia z boiska dwóch przyjmujących brazylijskiej ekipy i jej liderów - Joandry'ego Leala oraz Ricardo Lucarellego.



- Leala złamaliśmy przede wszystkim zagrywką, w pierwszym secie bardzo dobrze się bronił, później zaczął mieć problemy. Jak sobie nie radzisz w jednym elemencie, to zaczynasz mieć kłopoty z każdym. To był jeden z kluczy do zwycięstwa, ale także kontuzja Lucarellego, bo on był jednym z najważniejszych zawodników - powiedział środkowy reprezentacji Polski.

Sobotnie spotkanie nie było dla Polaków najłatwiejsze, ale w tie-breaku pomogło im doświadczenie z ciężkiego starcia z Amerykanami w ćwierćfinale.

- Cieszymy się bardzo, że potrafimy wygrywać piąte sety z najlepszymi drużynami na świecie, z najtrudniejszymi rywalami. Zwyciężamy o dwa, trzy punkty, czasami decyduje szczęście, czasami pozytywne emocje, które są w nas przez całe spotkanie także dzięki kibicom. Te spotkania są tak wyrównane, poziom jest tak wysoki, że decydują detale. To, że Bartek (Kurek) schowa ręce Lealowi, to, że ja mam dziurę w bloku - przyznał przyjmujący naszej reprezentacji Aleksander Śliwka.

- Mieliśmy już w tych rozgrywkach ciężkie momenty, już krwawiliśmy, więc gdy przychodzi taki trudny czas, to już wiemy, jak reagować. Tak było w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, tak było też w tym spotkaniu. To jest nasza przewaga. Finał to jednak najważniejsze starcie, chcemy ten turniej zakończyć wygraną - zapowiedział Bieniek.

Złotego medalu chce także Semeniuk, który debiutuje w mistrzostwach świata, podobnie jak pięciu innych zawodników. Po sobotnim meczu mogą być już pewni tego, że w pierwszym takim turnieju w karierze zdobędą medal. W niedzielnym finale Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami, którzy w drugim półfinale pewnie pokonali Słoweńców 3:0.

- Fantastyczna sprawa. Plan już jest zrealizowany, wszyscy chcieliśmy zdobyć jakikolwiek medal. Mamy co najmniej srebro, ale wszyscy patrzymy tylko na jeden kolor. Myślę, że w finale zrobimy wszystko, zostawimy całe swoje serce, całe swoje zdrowie na boisku, aby złoty krążek zawisł na naszych szyjach - zapowiedział siatkarz.

Śliwka: chcemy napisać swoją historię

Biało-Czerwoni po raz trzeci z rzędu zagrają w finale mistrzostw świata - wygrali złoto w 2014 i 2018 roku. - Porównanie jest takie, że znowu jesteśmy w finale. Każdy mecz jest jednak nową historią, a my jesteśmy nową drużyną, inną niż w 2018 i 2014 roku. Chcemy napisać swoją historię - zakończył Śliwka.

Źródło: Newspix Semeniuk, Śliwka i Bieniek liczą na złoto

Początek finału w niedzielę o godzinie 21 w katowickim Spodku. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Polska - Brazylia 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)



Polska: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Fornal.



Brazylia: Fernando Kreling Gil, Wallace De Souza, Yoandy Leal, Lucas Saatkamp, Ricardo Lucarelli, Flavio Gualberto – Thales Hoss (libero) oraz Bruno Rezende, Felipe Moreira Roque, Maique Nascimento, Darlan Ferreira, Adriano Fernandes.