Polki zrobiły pierwszy krok do igrzysk. Tylko jeden dobry set rywalek

14 siatkarek powalczy o igrzyska. Trener ogłosił skład Trener siatkarek... czytaj dalej » ZAPIS RELACJI TEKSTOWEJ

Nikogo, kto choć trochę interesuje się siatkówką nie trzeba przekonywać, że zmagania we wrocławskiej hali Orbita są znakomitą szansą na awans do turnieju olimpijskiego. Nasza drużyna w piątek zmierzyła się z Portoryko, w sobotę czeka ją starcie z Tajlandią, a w niedzielę z Serbią. Można zakładać, że ten ostatni meczu będzie decydujący. Do Tokio pojedzie zwycięzca imprezy.

Szybka kontuzja Stysiak

Biało-Czerwone były zdecydowanym faworytkami piątkowego spotkania. Portoryko to drużyna, która od wielu lat gra w podobnym składzie i przeważnie wygrywała z naszą reprezentacją. Teraz jednak zmieniło się to, że to polskie zawodniczki prezentowały się w ostatnim czasie znakomicie. Niedawno w chińskim Nankinie wystąpiły w turnieju Final Six, a więc w gronie sześciu najlepszych zespołów Ligi Narodów.

Od początku widać było, że gospodynie są pewne siebie. - Jeśli zagramy na swoim poziomie, to powinno być dobrze - mówiła przed turniejem najlepsza polska zawodniczka Malwina Smarzek-Godek. I tak właśnie było, choć już po kilku minutach z parkietu z urazem kostki musiała zejść Magdalena Stysiak. Niezwykle obiecująca 19-letnia przyjmująca została zastąpiona przez Martynę Grajber.

Stysiak po opatrzeniu mogła wrócić na boisko, ale nie było takiej potrzeby. Polki kontrolowały wydarzenia na parkiecie i pewnie wygrały pierwszą odsłonę 25:18. Wydawało się, że to starcie będzie przebiegało tak samo w kolejnych setach. Tak się jednak nie stało.

Jak trwoga to do Smarzek-Godek

Gospodynie wyraźnie się rozluźniły i pojawiły się problemy. Biało-Czerwone obroniły dwie piłki setowe (22:24). Potem znakomicie atakowała Smarzek-Godek, która wcześniej miała trudności z kończeniem akcji. Ostatecznie podopieczne Nawrockiego wykorzystały piątą piłkę setową. Bohaterką tej akcji została Natalia Mędrzyk.

Przegrana w taki sposób partia podłamała Portorykanki. Nasze siatkarki robiły na parkiecie, co chciały. Znakomicie przyjmowała libero Maria Stenzel, która wykonywała także świetną pracę w obronie. Spotkanie zakończyła atakiem z środka Klaudia Alagierska. Wynik 25:15 w tym secie mówi wszystko o jego przebiegu.

W sobotę o godz. 20.30 spotkanie z Tajlandią, która w piątek przegrała 0:3 z Serbią.

Polska – Portoryko 3:0 (25:18, 30:28, 25:15)

Polska: Smarzek (23), Mędrzyk (12), Alagierska (7), Kąkolewska (5), Stysiak (1), Wołosz (1), Stenzel (libero) oraz Maj-Erwardt (libero), Kowalewska, Zaroślińska-Król (3), Łukasik (3) i Grajber (6)

Portoryko: Prieto (11), Cruz (9), Ortiz (9), Enright (5), Jusino (4), Valentin (3), Velez (libero) oraz Rivera, Santos i Victoria (6)