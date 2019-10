Wicemistrz Polski z nowym właścicielem i licencją 

Wydanym we wtorek komunikatem klub potwierdził, że przystąpi zarówno do ligowych zmagań, jak i do rywalizacji w Lidze Mistrzów.



Medaliści mistrzostw Europy i Pucharu Świata oddali hołd Arkadiuszowi Gołasiowi Najlepsi polscy... czytaj dalej » "Spółka Projekt Warszawa sp. z o.o. nabyła skutecznie od spółki ONICO Warszawa S.A. akcje Polskiej Ligi Siatkówki oraz uzyskała stosowną promesę otrzymania licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej. (...) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do utrzymania siatkówki w Warszawie" - podkreślono.

Rozmowy ze sponsorem tytularnym

W ostatnich tygodniach w tekstach dotyczących wicemistrzów kraju używano zazwyczaj określenia "zespół z Warszawy". W miniony weekend podczas Memoriału Arkadiusza Gołasia wystąpił zaś pod roboczą nazwą Projekt Warszawa. Aż do teraz jednak nie ogłaszano oficjalnie pozyskania nowego właściciela.



W komunikacie potwierdzono, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnym sponsorem tytularnym i że w środowym meczu o Superpuchar Polski wicemistrzowie kraju wystąpią jeszcze jako Projekt Warszawa. Rozpoczęto także sprzedaż biletów na sobotnie spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi, w którym warszawianie podejmą MKS Będzin.



pic.twitter.com/85yDRW3290 — Projekt Warszawa (@projektwarszawa) October 22, 2019





Wcześniej wydawało się, że jest szansa, by w tym meczu stołeczna drużyna wystąpiła już pod docelową nazwą. To już nieaktualne. Bardziej prawdopodobny jest zaś scenariusz, że nowy partner tytularny zaprezentowany zostanie w późniejszym terminie i pojawi się w nazwie zespołu przy okazji drugiego bądź trzeciego spotkania ligowego.

Nowa drużyna