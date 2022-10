Wiadomo, gdzie i kiedy Polacy rozpoczną walkę o igrzyska olimpijskie

Rozgrywki kobiet odbędą się w dniach 16-24 września, natomiast mężczyźni będą rywalizować od 30 września do 8 października.

Turnieje kwalifikacyjne zastąpią w Japonii Puchar Świata rozgrywany do 2019 roku, w którym brało udział 12 zespołów i który, z wyjątkiem ostatniej edycji, był pierwszą okazją do wywalczenia awansu na igrzyska olimpijskie.

- Japonia ma długą i pełną sukcesów historię organizowania ważnych międzynarodowych imprez siatkarskich. Jest także dobrze znana z reprezentacji mężczyzn oraz kobiet, które prezentują wysoki poziom, jak również z fantastycznych kibiców - powiedział prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) Ary Graca.



Trzy turnieje, 24 drużyny

Obie reprezentacje Francji, jako gospodarz igrzysk, mają zapewniony udział bez konieczności gry w eliminacjach. W celu wyłonienia pozostałych uczestników zostaną rozegrane trzy turnieje z udziałem 24 drużyn (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn).

Wezmą w nich udział zespoły najwyżej sklasyfikowane w światowym rankingu na dzień 12 września 2022 dla mężczyzn i na 17 października 2022 dla kobiet. Cóż to był za turniej. Polki zasłużyły na największe brawa, a Stysiak na medal Polskie siatkarki... czytaj dalej »

Uczestnicy kwalifikacji zostaną podzieleni na trzy ośmiozespołowe grupy, a rywalizacja toczyć się będzie systemem "każdy z każdym". Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy uzyskają prawo startu na igrzyskach.

Podział na grupy, stworzony systemem serpentyny, zostanie ogłoszony 19 grudnia. W późniejszym terminie FIVB poda gospodarzy dwóch kolejnych turniejów kwalifikacyjnych.

Pozostałe pięć miejsc w igrzyskach przypadnie najwyżej sklasyfikowanym zespołom w światowym rankingu po fazie zasadniczej Ligi Narodów w 2024 roku, które nie uzyskały jeszcze kwalifikacji. W pierwszej kolejności awansują drużyny z kontynentów, z których żadna ekipa jeszcze się nie zakwalifikowała.

Zmieniona formuła turnieju olimpijskiego

Sam turniej olimpijski we Francji odbędzie się w zmienionej formule. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy czterozespołowe grupy (dotąd rywalizowano w dwóch grupach po sześć drużyn). Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy oraz dwie ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.