ONICO nie złożyło broni. Niespodziewanie pewna wygrana w Jastrzębiu

Muzaj na ratunek ONICO. Transfer medyczny przed walką o finał Maciej Muzaj na... czytaj dalej » We wtorek przed własną widownią ONICO dobrze rozpoczęło. Wygrało pierwszego seta, ale w tej partii straciło po skręceniu kostki przyjmującego Bartosza Kwolka. Potem goście prezentowali się lepiej i ostatecznie zwyciężyli 3:1. Oznaczało to, że w piątek przed własną widownią mogli zapewnić sobie awans do finału. W tej fazie play-off rywalizacja odbywa się bowiem tylko do dwóch triumfów.

Muzaj jednak na ratunek

Przed piątkowym starciem wiele się zdarzyło. Do stołecznego zespołu dołączył Maciej Muzaj. Atakujący, który w tym sezonie występował w Treflu Gdańsk miał zostać zawodnikiem ONICO przed pierwszym meczem. W składzie na zasadzie transferu medycznego miał zastąpić Bartosza Kurka, którego kontuzja wykluczyła do końca sezonu. Władze Plusligi pierwotnie zgodziły się na przejście Muzaja, ale ostatecznie na przeszkodzie stanęły względy regulaminowe. Uraz Kwolka sprawił jednak, że ponownie pojawiła się opcja zatrudnienia kadrowicza. W piątek pojawił ”Muzi” się w składzie zespołu prowadzonego przez Stephane’a Antigę. Nie grał jednak od początku.

Na parkiecie pojawił się w drugiej partii w samej końcówce, a potem w połowie trzeciego seta. Wtedy jego nowa drużyna pewnie prowadziła.

Warszawianie we wszystkich elementach byli lepsi

Przebieg spotkania był dość zaskakujący od początku. Wydawało się, że gospodarze powinni poradzić sobie z osłabionym przeciwnikiem, ale przyjezdni grali znakomicie. Bardzo dobrze grą ONICO kierował Antoine Brizard. To był jednak efekt dokładnego przyjęcia. Dużo punktów zdobywali Piotr Łukasik i Nikołaj Penczew.

W pierwszej partii warszawianie wygrali 25:19. W drugiej odsłonie walka była nieco bardziej wyrównana, ale w końcówce świetnie funkcjonował blok przyjezdnych. Dwie ostatnie akcje trafiły na konto gości (25:23).

Trzeci set okazał się ostatnim. W ekipie ONICO Shanona Vernona-Evansa zastąpił Muzaj i to była dobra zmiana. Nowy siatkarz ”Inżynierów” w kilka minut zdobył cztery punkty, w tym trzy atakiem. Drugi zespół sezonu regularnego ostatecznie wygrał tę partię 25:21. Pewne zwycięstwo gości to niespodzianka, ale nie sensacja.

Najlepszym zawodnikiem starcia wybrano Nikołaja Penczewa.

Teraz rywalizacja wraca do Warszawy. Decydujące spotkanie w najbliższą środę o godz. 20.30.

Jastrzębski Węgiel – Onico Warszawa 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)