Niemcy odmówili wyjazdu na mecz. Kuriozalna sytuacja w Lidze Narodów siatkarzy

Aby lepiej wyjaśnić całe zamieszanie, należy cofnąć się do środy 22 czerwca. To właśnie wtedy Chińczycy mieli grać z Francją, ale ostatecznie nie wyszli na parkiet, za co zostali ukarani walkowerem. Powodem były liczne zakażenia koronawirusem, przez co trener nie dysponował odpowiednią liczbą zdrowych graczy.

Niemcy nie pojawili się na hali

W czwartkowym spotkaniu Niemcy, prowadzeni od tego sezonu przez Winiarskiego, liczyli, że Chińczycy ponownie nie wyjdą na boisko, a oni sami otrzymają trzy punkty do tabeli Ligi Narodów.

Nic bardziej mylnego. Tym razem ekipa z Państwa Środka wyraziła bowiem gotowość do gry, zaskakując rywali na tyle, że ci nie stawili na zaplanowany na godz. 9.00 polskiego czasu mecz.

"Spotkanie Ligi Narodów, które miało zostać rozegrane 23 czerwca, zostało odwołane po tym, jak Niemcy odmówili wyjścia na parkiet, mimo że chińscy zawodnicy zostali dopuszczeni do gry przez lokalne władze. Zgodnie z regulaminem Ligi Narodów Niemcy przegrywają ten mecz walkowerem" - napisano w krótkim oświadczeniu wydanym przez organizatorów.

"My, jako FIVB i Volleyball World, równocześnie przepraszamy zawodników, działaczy oraz fanów siatkówki za wszelkie niedogodności wynikające z całej sytuacji" - dodano w komunikacie.



W tabeli LN Niemcy zajmują siódme miejsce z bilansem trzech zwycięstw oraz trzech porażek. Chiny plasują się na 10. lokacie (2-4).