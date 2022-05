Niepokój w siatkarskiej kadrze. "Zabieg chirurgiczny i dłuższa rehabilitacja"

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

"Kolejne badanie i rezonans potwierdziły uraz ścięgna Achillesa" - poinformował w komunikacie kędzierzyński klub.



Dodano, że Hubera czeka zabieg chirurgiczny, a potem dłuższa rehabilitacja.



Komunikat o stanie zdrowia @NobaHubaahttps://t.co/wDpXh7VUC2 — Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (@ZAKSAofficial) May 12, 2022





Finał wciąż nierozstrzygnięty

Cucine Lube nie do zdarcia. Leon tylko z wicemistrzostwem Zespół Cucine... czytaj dalej » Zawodnik doznał urazu w trakcie czwartego seta (przy wyniku 19:19). Upadł tak nieszczęśliwie, że o własnych siłach nie mógł opuścić placu gry. Przy pomocy kolegów został zniesiony do szatni.



ZAKSA przegrała trzeci pojedynek finału play off, ale w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi z Jastrzębskim Węglem 2-1. Kolejne spotkanie w hali drużyny z woj. śląskiego odbędzie się w sobotę. Jastrzębianie bronią tytułu.

Kontuzja oznacza, że Huber prawdopodobnie nie będzie w stanie pomóc reprezentacji Polski w zbliżających się rozgrywkach Ligi Narodów.