Polacy poznali ewentualnego rywala w ćwierćfinale mistrzostw Europy

17.09.2019 | Polska - Czarnogóra 3:0 w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Hiszpanie pogodzeni z losem. "Zwycięstwo z Polską zadaniem niemal niewykonalnym" Hiszpańskie media... czytaj dalej » W pierwszych dwóch setach Niemcy grali bardzo zespołowo i to dało im wygrane. Na wyróżnienie zasłużył były zawodnik Asseco Resovii Rzeszów Georg Grozer, który bombardował gospodarzy potężną zagrywką. Poza tym, w drugiej partii słabszy moment przydarzył się liderowi Pomarańczowych Nimirowi Abdelowi-Azizowi.



W kolejnej odsłonie holenderski atakujący wrócił do nie tylko efektownej, ale i efektywnej gry. Nie miał jednak zbytnio wsparcia w kolegach, którzy popełniali sporo prostych błędów. W związku z tym roztrwonili przewagę 23:20. W emocjonującej końcówce obronili aż sześć piłek meczowych, a niewiele brakowało, by jedna z tych akcji okazała się ostatnią w spotkaniu. Sędzia Stefan Bernstroem bowiem początkowo uznał atak Abdela-Aziza za autowy, ale zmienił decyzję po challengu na życzenie trenera gospodarzy, Włocha Roberto Piazzy.

