Naonobu Fujii nie żyje. Japoński siatkarz miał 31 lat

"Identyfikacja nie była łatwa". Czesi piszą o śmierci skoczka Antonin Hajek nie... czytaj dalej » Fujii reprezentował swój kraj podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozgrywający, który debiutował w kadrze w 2017 roku, miał duży udział w zajęciu przez Japonię siódmego miejsca w turnieju.

Rak żołądka w czwartym stadium

W lutym 2022 roku publicznie ogłosił, że ma raka żołądka w czwartym stadium, z przerzutami do mózgu, i że walczy z nim za pomocą leków przeciwnowotworowych.

"Nie znajduję słów, by opisać tę nagłą stratę" – napisał Shunichi Kawai, prezes Japońskiego Związku Piłki Siatkowej. "Jego informacje o walce z chorobą przepełnione były miłością do siatkówki. Czuję ogromny smutek, że już go nie zobaczę. Fujii zawsze z ogromnym poświęceniem rywalizował na boisku, dumnie nosząc japońską flagę. Modlę się z całego serca, być spoczywał w pokoju" – dodał.

Na śmierć siatkarza zareagowała też światowa federacja. "Niebo zyskało kolejnego anioła" – podkreślono.



Heaven has gained another angel.



We will never forget how excited you were to make that special video when Ryujin Nippon made it to the 2022 VNL Finals. You replied right away & sent the video the next day.



RIP Naonobu Fujii. pic.twitter.com/A2ebPe82VQ — Volleyball World (@volleyballworld) March 12, 2023





Fujii urodził się 5 stycznia 1992 roku w mieście Ishinomaki w prefekturze Miyagi.

Mierzący 183 cm rozgrywający od 2014 roku reprezentował klubowe barwy Toray Arrows.

Z japońską kadrą sięgnął po trzy medale mistrzostw Azji (złoto, srebro, brąz).