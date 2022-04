Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w Polsce i Słowenii

FIVB odebrała Rosji organizację siatkarskich mistrzostw świata Rosja nie... czytaj dalej » Jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało, aby Polska miała w tym roku być gospodarzem imprezy. Rosja miała zaplanowane wszystkie szczegóły.

Mistrzostwa miały się dobyć w aż dziesięciu miastach: Moskwie, Sankt Petersburgu, Kaliningradzie, Jarosławiu, Kazaniu, Ufie, Jakaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie oraz Kransojarsku.

24 lutego wojska prezydenta Władimira Putina zaatakowały Ukrainę.

Kilka dni później władze światowej siatkówki (FIVB) odebrały Rosji organizację turniejów w ramach Ligi Narodów. Niedawno jeden z nich - ten, który miał się odbyć w Kemerowie - został przeniesiony na początek lipca do Gdańska.

Potem FIVB zdecydowało się pozbawić Rosję mistrzostw świata. Te miały odbyć się w dniach 26 sierpnia - 11 września. Do 14 marca przyjmowano zgłoszenia nowych kandydatur.

Polska zorganizuje mistrzostwa świata

Sami nie dalibyśmy rady

Nieoficjalnie mówiło się, że nie ma zbyt wielu chętnych, ale jest możliwość, aby zawody zorganizowała Polska. Prezes PZPS Sebastian Świderski stwierdził, że nasz kraj może podjąć się tego zadania, ale tylko i wyłącznie w roli współgospodarza.

W czwartek okazało się, że tak się stanie. Polska zorganizuje mistrzostwa razem ze Słowenią. Ogłosił to premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

- Gospodarzem miała być Rosja. Czy wyobrażacie sobie państwo, że wszyscy jak gdyby nigdy nic, słuchają hymnu rosyjskiego, a kibice skandują "Rasija, Rasija". Tak jak gdyby nic się nie działo, gdy wojska rosyjskie dokonują rzezi na ukraińskich cywilach? To byłoby coś niedopuszczalnego. Zaprotestowaliśmy od razu - mówił Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki: Polska i Słowenia zorganizują mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn

- Zaproponowaliśmy, aby mistrzostw nie robić w Rosji, a w Polsce. Wygraliśmy ten wyścig. Mistrzostwa odbędą się w Polsce. To rekordowe tempo, w którym musimy przeprowadzić wszelkie prace organizacyjne. Do tego działa zaprosiliśmy naszych wypróbowanych przyjaciół - Słowenię. Premier tego kraju podjął się bez wahania organizacji turnieju. Dziękuję za to. Niech to wielkie święto zaowocuje zwycięstwami. Posłaliśmy sygnał na cały świat, że nie możemy milczeć. Wywalczyliśmy mistrzostwa świata w Polsce - dodawał szef rządu.

Na razie nie wiadomo, które miasta będą gościły uczestników imprezy.

Prezes PZPS Sebastian Świderski o miastach gospodarza MŚ w siatkówce

- W Polsce rozegrane zostaną wszystkie mecze polskiej reprezentacji, dwa mecze 1/8 finału, dwa mecze ćwierćfinałowe, oba mecze półfinałowe oraz finał i mecz o trzecie miejsce - przekazał minister sportu Kamil Bortniczuk.

la naszego kraju będzie to kolejny męski mundial siatkarski w XXI wieku. Poprzednio odbywał się on nad Wisłą w 2014 roku. Zakończył się zdobyciem tytułu, który Biało-Czerwoni obronili cztery lata później.

Teraz znów będą w gronie kandydatów do złota.

Na jesieni mistrzostwa świata kobiet

Przyznanie organizacji naszemu krajowi oznacza, że w 2022 roku Polska będzie współgospodarzem dwóch mistrzostw świata w siatkówce.

W dniach 23 września - 15 października razem z Holandią Polska zorganizuje mundial kobiet. U nas odbędą się mecze pierwszej i drugie fazy, a także dwa ćwierćfinały i jeden półfinał.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku w Polsce odbyły się mistrzostw Europy mężczyzn. Drużyna prowadzona wtedy przez Belga Vitala Heynena zdobyła brąz. Od niedawna selekcjonerem jest Nikola Grbić z Serbii.