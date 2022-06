Wiadomo już, które polskie miasta zorganizują mistrzostwa świata w siatkówce

Polscy siatkarze z brązowym medalem ME

Polska - Portugalia w siatkarskich ME

- Na Śląsku będzie wielkie święto siatkówki, cieszę się z tego, że będziemy gościli najlepszych zawodników świata - powiedział szef rządu na spotkaniu z młodzieżowymi klubami siatkówki ze Śląska.

- Możemy powiedzieć, że nasza ukochana dyscyplina sportowa, siatkówka, wraca do domu - dodał premier.

Źródło: PAP/Zbigniew Meissner Premier Morawiecki podczas ogłoszenia miast-gospodarzy finałów mistrzostw świata

Pierwotnie mundial miał się odbyć w Rosji, ale Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) odebrała jej prawa gospodarza po inwazji na Ukrainę i przyznała Polsce oraz Słowenii.

- Nie może być nagrody dla państwa, które wszczyna wojnę - podkreślił w piątek premier.

W naszym kraju odbędą się m.in. najważniejsze mecze, czyli półfinały, finał i mecz o 3. miejsce.

Tytułu mistrzów świata podczas tegorocznego turnieju będą bronić Polacy. Biało-Czerwoni, od tego roku prowadzeni przez Serba Nikolę Grbicia w fazie grupowej zmierzą się z drużynami Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Bułgarii.

Jeżeli Polska awansuje do finału, a ten odbędzie się w katowickim Spodku, będzie to nawiązanie do mundialu w 2014 roku, kiedy Biało-Czerwoni zdobyli drugi w historii złoty medal, pokonując w finale Brazylię 3:1.

Podział na grupy:

Grupa A: zespół w miejsce Rosji, Serbia, Tunezja, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar

Grupa C: Polska, USA, Meksyk, Bułgaria

Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun

Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny

Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt