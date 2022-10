Nowa grupa, nowe wyzwania. Polskie siatkarki poznały kolejne rywalki w mistrzostwach świata

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Tajlandia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Olivia Różański po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zawodniczki Stefano Lavariniego w polsko-holenderski turniej weszły znakomicie. Wygrały za trzy punkty kolejno z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową, a dopiero w czwartym starciu zatrzymała je Dominikana.

MŚ siatkarek 2022. Z kim zagrają Polki w drugiej fazie?

Polskie siatkarki zderzyły się ze ścianą. Ale ciągle jest sporo powodów, żeby się nie martwić To był dziwny... czytaj dalej » W sobotę Polki zakończą rywalizację w grupie B meczem z Turcją. Już teraz jest jednak pewne, że mogą być pewne udziału w kolejnej fazie, gdzie ekipy z tej grupy połączą się z tymi walczącymi dotąd w C. Wiadomo już, że będą to mistrzynie świata Serbki, Amerykanki, Niemki oraz Kanadyjki.

Mecze z tymi rywalami zdecydują, czy Biało-Czerwone wywalczą awans do ćwierćfinału. Uda się to pierwszym czterem drużynom ośmiozespołowej grupy.

Skład grupy E: Polska, Dominikana, Turcja, Tajlandia, Serbia, USA, Niemcy, Kanada.

Ta faza turnieju rozpocznie się 4 października, a Biało-Czerwone grać będą w Łodzi.

Polska - Turcja. Kiedy i o której godzinie mecz?

Na zakończenie pierwszej rundy grupowej Polki zmierzą się z Turcją, która dzięki czwartkowemu zwycięstwu 3:0 nad Chorwacją zapewniła sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Mecz Polska - Turcja odbędzie się w sobotę, 1 października w Ergo Arenie w Gdańsku. Początek o godzinie 20.30. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl.

GRUPA B: tabela i terminarz

23 września, 18.00: Polska - Chorwacja 3:1

24 września, 13.00: Turcja - Tajlandia 2:3

24 września, 18.30: Dominikana - Korea Płd. 3:0

27 września, 14.00: Turcja - Korea Płd. 3:0

27 września, 17.30: Dominikana - Chorwacja 3:0

27 września, 20.30: Polska - Tajlandia 3:0

28 września, 14.00: Tajlandia - Chorwacja 3:0

28 września, 17.30: Turcja - Dominikana 3:2

28 września, 20.30: Polska - Korea Płd. 3:0

29 września, 14.00: Korea Płd. - Tajlandia 0:3

29 września, 17.30: Turcja - Chorwacja 3:0

29 września, 20.30: Polska - Dominikana 1:3

1 października, 14.00: Dominikana - Tajlandia

1 października, 17.30: Korea Płd. - Chorwacja

1 października, 20.30: Polska - Turcja