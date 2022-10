Polki imponują w mistrzostwach. Dwie w czołówkach statystyk

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Polki w grupie B zajęły czwarte miejsce i awansowały tym samym do drugiej rundy turnieju. Liderką zespołu, która poprowadziła go do trzech zwycięstw i kolejnego etapu mundialu, jest Stysiak. Odzwierciedleniem jej dobrej gry jest wysokie, drugie miejsce w indywidualnych rankingach najlepiej punktujących zawodniczek.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Stysiak i Wołosz w meczu z Turczynkami

Stysiak atakuje i blokuje

Polska atakująca odnotowała 110 "oczek", co daje jej drugie miejsce za Belgijką Britt Herbots - 123. W czołowej "20" plasuje się jeszcze Olivia Różański - z 74 punktami jest na 18. pozycji.

91 punktów Stysiak zdobyła atakiem i jest aktualnie trzecią najlepiej atakującą siatkarką turnieju. Pierwsza jest Herbots - 113, a druga Chinka Yingying Li - 94.

Źródło: volleyballworld.com Stysiak tylko za Herbots

Polki są wysoko także w klasyfikacji najlepiej blokujących. Agnieszka Korneluk zatrzymała rywalki 17 razy, co plasuje ją na piątym miejscu. Dziewiąta jest Stysiak z 16 punktami zdobytymi w tym elemencie. Najlepsza jest pod tym względem Belgijka Marlies Janssens - 23.



Druga w klasyfikacji najlepszych rozgrywających jest Wołosz, która ma na swoim koncie 77 udanych wystaw. Wyprzedza ją jedynie Chinka Linyu Diao - 83.

Źródło: en.volleyballworld.com Wołosz za Diao

Libero Maria Stenzel nie jest co prawda w czołówce przyjmujących zawodniczek, jednak zdecydowanie lepiej radzi sobie w defensywie - z 42 obronami zajmuje piątą lokatę wśród najlepiej broniących siatkarek. Pierwsza jest Włoszka Monica De Gennaro - 74.



Druga faza grupowa mundialu rozpocznie się we wtorek. Polki w grupie F zmierzą się w Łodzi z broniącymi tytułu i niepokonanymi w tym turnieju Serbkami. Początek o godz. 20.30.