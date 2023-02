"Odmówię wyjazdu na igrzyska". Polski sędzia protestuje przeciwko udziałowi Rosji i Białorusi

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1). Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15). Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"Bojkot igrzysk nawet przez 40 krajów". Słowa polskiego ministra obiegły świat Fala krytyki pod... czytaj dalej » Sprawa występów sportowców z Rosji i Białorusi w jakichkolwiek rozgrywkach międzynarodowych rozpala media i kibiców od wielu miesięcy.

Rosyjskie zespoły klubowe oraz reprezentacje po ataku na Ukrainę zostały natychmiast zawieszone i do dzisiaj nie mogą uczestniczyć w zmaganiach. Jeśli chodzi o białoruskie, to cały czas normalnie gra kadra piłkarzy.

Neutralna flaga i brak hymnów

Tymczasem MKOl chciałby, aby podczas igrzysk zawodnicy z tych dwóch krajów występowali pod neutralną flagą, a hymny narodowe nie byłyby odgrywane. Pojawia się coraz więcej głosów sprzeciwu wobec tego planu.

Maroszek jest w gronie osób, które sprzeciwiają się planowi MKOl.

"Jeżeli otrzymam nominację na IO w Paryżu, a miałyby tam zagrać siatkarskie reprezentacje Rosji lub Białorusi, odmówię wyjazdu na Igrzyska" - napisał na Twitterze.



Maroszek: nie widzę argumentów

Skąd taka stanowcza deklaracja?

- W dyskusji o propozycji MKOl sporo osób stwierdziło, że to jest dobre rozwiązanie. Pojawiały się wpisy o tym, że szkoda rosyjskich zespołów, że występowanie z flagą neutralną jest właściwe. Zastanawiałem się, co się zmieniło w ciągu roku, od momentu, gdy w zasadzie cały świat sportowy jednoznacznie wykluczył rosyjskie i białoruskie drużyny rozgrywek międzynarodowych. Szczerze, nie znajduję żadnego argumentu, aby zmieniać tę decyzję, a wręcz przeciwnie - tłumaczy w rozmowie z Eurosport.pl.

Maroszek dodaje: - Te dwanaście miesięcy to jest eskalacja wojny. Uderzenie w infrastrukturę cywilną, niszczenie Ukrainy przez Rosję. Nie widzę kompletnie powodu, żebyśmy jako światowy sport mieli zmieniać swoją postawę.

Propozycja MKOl zaskoczyła wielu ludzi sportu na całym świecie.

- Traktuję tę informację, jako pewne wysondowanie tematu. Mam nadzieję, że zdecydowana większość sportowego świata bardzo jednoznacznie i solidarnie z Ukrainą do takiego pomysłu się odniesie i nie zostanie on wdrożony - przyznaje.

Źródło: Newspix Wojciech Maroszek to polski sędzia międzynarodowy

Wojna w Ukrainie wydaje się nie mieć końca. Działania zbrojnie w ostatnich dniach się nasiliły. Trudno spodziewać się jej szybkiego zakończenia.

Tylko coś takiego przekonałoby Maroszka do dopuszczenia do rywalizacji sportowców z zaangażowanych w atak na Ukrainę krajów.

- To jest jedyna sytuacja, chociaż trudno zakładać, że wojna skończy się szybko. Zawarcie pokoju na warunkach zaakceptowanych przez Ukrainę zmieniłoby oczywiście sytuację. Niestety, jest to tak mało prawdopodobne, że ciężko mi to sobie wyobrazić - przyznaje.

Stanowcza deklaracja Maroszka spotkała się w krytyką w mediach społecznościowych.

- Pojawił się po prostu hejt. Czasami zupełnie nieuzasadniony, bazujący na wulgaryzmach. Pojawiały się też pytania: czemu winni są poszczególni sportowcy w takiej sytuacji? Po prostu nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, w której ja w Paryżu współtworzę widowisko sportowe i sędziuję ekipie rosyjskiej czy białoruskiej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ten mecz jest obserwowany w milionach domów w Rosji, ludzie kibicują, przeżywają pozytywne emocje. Za chwilę Putin rozdaje tym sportowcom medale w światłach kamer, a w tym czasie giną Ukraińcy, nie mają prądu, aby oglądać igrzyska, a ukraińscy sportowcy nie mieli warunków, aby się do tych igrzysk się przygotować. Dla mnie to zbyt duży kontrast do zaakceptowania - tłumaczy.

Szeroki sprzeciw

We wtorek instytucje sportowe ze Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii wezwały MKOl do zakazania rosyjskim i białoruskim sportowcom oraz działaczom "uczestnictwa w międzynarodowej rywalizacji" z powodu wojny na Ukrainie.

"Podtrzymujemy nasze stanowisko. Teraz nie jest odpowiedni czas na rozważanie ich powrotu" - głosi wspólne stanowisko komitetów olimpijskich, paraolimpijskich i federacji sportowych w krajach nordyckich.



Na piątek zaplanowano spotkanie, w którym ok. 40 ministrów sportu z Europy, w tym Polski, i innych części świata przedstawi wspólne stanowisko, sprzeciwiające się udziałowi reprezentantów Rosji i Białorusi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.