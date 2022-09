Turecki trener nie pomógł. Chorwatki z kolejną bolesną porażką

Niespodziewana sytuacja w polskiej grupie. Porażka faworytek, nowy lider Polskie siatkarki... czytaj dalej »

Przed rozpoczęciem tego spotkania trudno było spodziewać się, że zakończy się ono innym wynikiem niż szybkie 3:0 dla Turczynek.

Chorwatki w tej imprezie tak naprawdę zagrały dobrze tylko w poprzedni piątek z Polską. W tamtym meczu remisowały 1:1, a w trzeciej odsłonie prowadziły 16:8.

Potem przegrały partię 23:25, a za chwilę całe spotkanie 1:3. Jak się okazało, ta porażka miała dla zawodniczek z Bałkanów wielkie znaczenie.

Kolejne występy z Dominikaną (0:3) i Tajlandią (0:3) były, delikatnie mówiąc, bardzo nieudane. Trudno było uwierzyć, że tak może grać zespół, który był naprawdę blisko pokonania Biało-Czerwonych.

Akbas nie mógł nic zrobić

Czwartkowe spotkanie było niezwykle ważne dla trenera ekipy z Bałkanów Ferhata Akbasa. 36-letni turecki szkoleniowiec, który w latach 2019-2021 z powodzeniem prowadził Grupę Azoty Chemika Police, teraz pracuje w ojczyźnie, w słynnym zespole Eczacıbasi Stambuł. Bez wątpienia liczył, że jego podopieczne z reprezentacji Chorwacji postawią się faworyzowanym rywalkom.

Nic takiego się nie stało. Od początku do końca na parkiecie istniały tylko Turczynki. Wygrały w 70 minut 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) i zapewniły sobie awans do drugiej fazy turnieju. To była jedna z najbardziej dotkliwych porażek jakiejkolwiek drużyny na tej imprezie. Po meczu Akbas oraz jego asystenci, w tym Przemysław Kawka, długo stali przy parkiecie i dyskutowali o tym, co się stało.

Zawodniczki ze smutnymi minami rozciągały się. Zapewne żadna z nich nie wyobrażała sobie kolejnej takiej porażki. Przegrane przeżywać zwłaszcza może największa gwiazda zespołu Samanta Fabris. 30-letnia atakująca w nowym sezonie będzie grała właśnie w Eczacibasi pod wodzą Akbasa, który nalegał na jej zatrudnienie. Całe mistrzostwa są dla niej bardzo nieudane.

Sam turecki selekcjoner może być jednak spokojny o posadę. Zadanie, które w tym roku przed nim postawiono, wykonał znakomicie: w bardzo dobrym stylu awansował do przyszłorocznej edycji Ligi Narodów i na mistrzostwa Europy. Dla Chorwatek to duże osiągnięcie.

W sobotę czeka je ostatni mecz w mistrzostwach. Rywalem będzie Korea Południowa. Zwycięstwo nad Azjatkami jest obowiązkiem. Polska tego dnia zmierzy się z Turcją i być może będzie to mecz o zwycięstwo w grupie B. Wcześniej awans wywalczyły jeszcze zawodniczki z Dominikany oraz Tajlandii.

Tajki nie dały Koreankom szans

W pierwszym czwartkowym meczu grupy B siatkarki Tajlandii wygrały w Gdańsku z Koreą Południową 3:0 (25:13, 25:15, 25:14).

W czwartek mecz Polska - Dominikana. Spotkanie w Ergo Arenie powinno rozpocznie się o godz. 20.30. Relacja na żywo w eurosport.pl.

