Nawet trzy mecze równocześnie. Niezwykła arena siatkarskiego mundialu

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji.

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Kurka (10:6)

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1).

Tokio. Siatkówka. Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1)

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta.

Tokio. Rosyjski Komitet Olimpijski awansował do finału...

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele

Starcia tegorocznego turnieju będą odbywać się w Gdańsku, Łodzi, Gliwicach, a także holenderskim Rotterdamie, Apeldoorn oraz Arnhem. Selekcjoner Polek zatwierdził ostateczny skład na mistrzostwa świata Selekcjoner... czytaj dalej »

Wyjątkowy obiekt w Arnhem

Poszczególne mecze będą rozgrywane odpowiednio w Ergo Arenie, Atlas Arenie, Gliwice Arenie, Ahoy Arenie, Omnisporcie oraz GelreDome. Na każdej z hal jednego dnia będą mogły odbyć się maksymalnie trzy spotkania. Na każdej oprócz ostatniego z obiektów.

Arena w Arnhem będzie pod tym kątem wyjątkowa. Mecze będą toczyły się bowiem na trzech niezależnych od siebie boiskach, ponumerowanych niczym na tenisowych kompleksach (boisko centralne, boisko A oraz boisko B).

Dla przykładu - w sobotę 24 września, drugiego dnia imprezy - o godzinie 13.00 na boisku A Turcja zagra z Tajlandią, o 14.00 na boisku centralnym Belgia podejmie Portoryko, a o 15.00 na boisku B Włochy zmierzą się z Kamerunem. To oznacza, że hipotetycznie możliwa jest sytuacja, że w jednym momencie w Arnhem rozgrywane będą aż trzy mecze jednocześnie.



Weer een flinke stap dichterbij pic.twitter.com/rwk3fMHqDu — Michel Everaert (@michel_everaert) September 21, 2022





Deszcz nie przeszkodzi w rozgrywaniu siatkarskich meczów

GelreDome to na co dzień stadion piłkarskiego ekstraklasowego Vitesse o pojemności przeszło 21 tysięcy miejsc. W przeszłości odbywały się na nim mecze Euro 2000 (Turcja - Włochy 1:2, Rumunia - Portugalia 0:1 oraz Słowenia - Norwegia 0:0), a także koncerty muzyczne światowych gwiazd takich jak Lady Gaga, Madonna, U2 czy The Rolling Stones.

Kibice siatkówki nie muszą obawiać się niekorzystnej pogody. Obiekt otwarty w 1998 roku posiada bowiem rozsuwany dach, który będzie chronił uczestników. Podobnie jak miało to miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2014 roku, gdzie spotkanie otwarcia mistrzostw świata mężczyzn pomiędzy Polską a Serbią z wysokości trybun oglądało rekordowe 63 tysiące widzów.

Źródło: Getty Images GelreDome będzie areną mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022

Stadion w Arnhem będzie wyjątkowy również z innego powodu. To właśnie tam - na boisku A - turniej zainauguruje reprezentacja Polski. W piątek 23 września podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Chorwacją. Początek spotkania o 18.00.