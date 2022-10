Ściana nie do przejścia. Polski blok kluczem do sukcesu w sobotę

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Tajlandia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

To, co Polki zrobiły w piątek zostanie zapamiętane na długo. Ten mecz był jak rollercoaster. Po pierwszym, łatwo wygranym secie, przyszły dwa katastrofalne. Wydawało się, że gospodynie nie dadzą rady odwrócić losów meczu.

Wspaniały doping i wsparcie widowni, wielka wiara i hart ducha pomogły. Po zwycięstwie w czwartej partii, przyszedł wręcz nokaut rywalek w tie-breaku. Wynik 15:5 mówi wszystko o jego przebiegu.

Więcej bloków niż z Tajlandią

W decydującej części cudownie funkcjonował blok. Rywalki zostały w ten sposób zatrzymane sześciokrotnie, w ciągu pięciu partii aż 20-krotnie.

W całym spotkaniu atakująca Kanadyjek Kiera Van Ryk została zablokowana siedmiokrotnie, a przyjmująca Alexa Gray sześć razy.

Nasze zawodniczki tym samym pobiły swój dotychczasowy rekord bloków z tych mistrzostw. Ponad tydzień temu, we wtorek w Ergo Arenie w wygranym w trzech setach starciu z Tajlandią, zdobyły w ten sposób aż 16 punktów. W piątek sześć bloków miała Agnieszka Korneluk, a po pięć Magdalena Stysiak oraz Kamila Witkowska.

Źródło: Newspix Polski blok działał w piątek znakomicie w kluczowych momentach

- Takie zwycięstwa są niezwykle potrzebne. Takie doświadczenia potem pomagają nam w trudnych momentach - mówiła Stysiak.

Znają się znakomicie

Właśnie gra blokiem może okazać się kluczowa w sobotnim meczu z Niemkami. Spotkania z tym zespołem to w ostatnim czasie dla Polek prawie tradycja. Od czerwca zeszłego roku oba zespoły rozegrały aż siedem meczów, w tym cztery towarzyskie.

Dwa majowe sparingi wygrały nasze zachodnie sąsiadki. Najpierw 3:2, potem 3:1. Gdy jednak w czerwcu w Bossier-City w Lidze Narodów przyszło do meczu o stawkę, Biało-Czerwone zwyciężyły po niezwykłej walce 3:2.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Kamila Witkowska oceniła mecz z Kanadą na MŚ siatkarek

Polska - Niemcy: o której godzinie ostatni mecz w grupie siatkarek? Polska - Niemcy w... czytaj dalej » - Wyjdziemy na to starcie w pełni zmobilizowane. Znamy ten zespół jak żaden inny, a one nas. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Mam nadzieję, że będziemy lepiej zagrywać, aby ułatwić sobie grę blok-obrona. Chciałabym, abyśmy od początku były tak zmobilizowane jak w wygranym meczu z Amerykankami albo w tie-breaku z Kanadyjkami - mówiła środkowa Kamila Witkowska, która z Kanadyjkami zdobyła aż 15 punktów. W ataku skończyła dziesięć z 16 ataków.

Nie mają takiej gwiazdy

Niemki to poziomem drużyna zbliżona do Polek, ale nie mają gwiazdy pokroju Stysiak, która w pojedynkę może wygrać spotkanie. Niska rozgrywająca Pia Kastner to szansa na skuteczne akcje skrzydłowych. W piątek skuteczność w ataku Biało-Czerwonych była porażająco niska, ale w sobotę będzie możliwość wykorzystania luki w bloku rywalek.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Agnieszka Korneluk: apetyt rośnie w miarę jedzenia

Podopieczne Vitala Heynena, a więc byłego selekcjonera polskich siatkarzy, grają na tzw. wysokiej piłce, więc znów szansę na wykazanie się będą miały nasze blokujące. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko.

- Przewiduję, że znów będzie pięć setów, jak w piątek. Wszystko na to wskazuje - powiedziała eurosport.pl dwukrotna mistrzynie Europy, a teraz ekspertka telewizyjna Joanna Mirek.

Przed tym spotkaniem o godz. 19 w bocznej hali Sport Arena Dominikanki rozpoczną starcie z Kanadyjkami. Jeśli piątkowe przeciwniczki Polek zwyciężą ekipę z Karaibów, to mecz Biało-Czerwonych w kontekście awansu do ćwierćfinału nie będzie miał znaczenia.

Ostatnie, dziewiąte spotkanie w fazie grupowej odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie w sobotę 8 października o godzinie 20.30. Relacja na żywo w eurosport.pl.