Seria 25 porażek przerwana. Koreanki zawstydziły faworytki

Chorwackie siatkarki na mistrzostwa świata przyjechały po niezwykle wyczerpujących, ale też bardzo udanych miesiącach. Pod wodzą nowego selekcjonera, byłego trenera m.in. Chemika Police, Ferhata Akbasa osiągnęły wszystko to, co zakładały. Najpierw wywalczyły awans do przyszłorocznej Ligi Narodów, a potem do kolejnych mistrzostw Europy.

Szczyt był za nimi

Od początku mundialu widać było, że szczyt formy przygotowały właśnie na tamte imprezy. Wprawdzie jeszcze na początek dzielnie walczyły z Polkami i przegrały 1:3, ale potem było tylko gorzej.

Kolejne niezwykle bolesne porażki z Dominikaną, Tajlandią oraz przede wszystkim czwartkowa z Turcją kompletnie rozbiły drużynę z Bałkanów. Nastroje w zespole były słabe, ale wydawało się, że dzień przerwy może choć trochę pomóc.

Na dodatek ostatnimi rywalkami były Koreanki, a więc zespół, który ostatni mecz wygrał na zeszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Od tamtego momentu prowadzone przez Hiszpana Cewara Hernando Gonzaleza przegrały aż 25 meczów z rzędu. W większości nie były w stanie nawet ugrać seta.

Źródło: PAP Korea grała z Chorwacją

Odmienione Azjatki

W sobotę oglądaliśmy jednak zupełnie inną ekipą nie tę, którą widzieliśmy choćby w tych mistrzostwach. Chorwatki, murowane faworytki, zostały od początku kompletnie zaskoczone pewną grą Koreanek. Azjatki bardzo dobrze serwowały, a przyjęcie u rywalek szwankowało. Pierwszą odsłonę pewnie wygrały 25:21.

W drugiej i trzeciej odsłonie emocje były o wiele większe. Najpierw piątą piłkę setową wykorzystały Chorwatki (29:27), a potem z trzeciej szansy skorzystały Koreanki.

Źródło: PAP Chorwatki nie miały wielu powodów do radości

Czwarta partia wyglądała jak dwie wcześniejsze. Była niezwykle zacięta, mnóstwo było bardzo długich akcji, ale można było odnieść wrażenie, że Koreanki cały czas kontrolują wydarzenia na parkiecie. Najważniejsze punkty padały ich łupem. Ostatecznie wygrały 25:23 i cały mecz 3:1.

Po 21 punktów dla triumfatorek zdobyły Park Jeongah oraz Lee Seonwoo.

Szczęśliwe Azjatki po zwycięstwie w rzędzie ustawiły się na środku parkietu i pięknie podziękowały kibicom. Trzeba zaznaczyć, że miały zdecydowanie większe wsparcie polskich fanów niż Chorwatki.

Garstka dziennikarzy i oficjeli koreańskich w końcu mogła odetchnąć. Seria 25 porażek z rzędu została przerwana.

Źródło: PAP Trener Chorwatek Ferhat Akbas wiele razy miał smutną minę

O godz. 20.30 spotkanie o zwycięstwo w grupie. Polska przy komplecie widowni zagra z Turcją.

5. kolejka, grupa B, Gdańsk:

Korea Południowa - Chorwacja 3:1 (25:21, 27:29, 27:25, 25:23)

