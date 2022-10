Kanadyjki otworzyły przed Polkami szansę na ćwierćfinał. Arcyciekawa sytuacja w grupie

Piekielne trudne wyzwanie Polek. Mistrzynie świata straszą genialną atakującą To będzie... czytaj dalej »

We wtorek w Łodzi wystartowała druga faza grupowa. Polki przystąpiły do niej z trzema zwycięstwami i dwoma porażkami. To dawało im w tabeli szóste miejsce. Szanse na awans do fazy play-off wydawały się małe.

RELACJA Z MECZU POLSKA - SERBIA

Tymczasem już w pierwszym spotkaniu kolejnej rundy doszło do dużej niespodzianki. Kanadyjki, które zaskakująco dobrze poradziły sobie w pierwszej części mistrzostw, pokonały Tajki 3:1.

Przypomnijmy, że zawodniczki z Azji wcześniej pokonały niespodziewanie m.in. Turcję oraz Dominikanę, ale bardzo wysoko przegrały z Polską.

Tylko jeden set dobry

W drugim meczu "naszej grupy" faworyzowane Amerykanki pokonały Dominikanki 3:1. Spotkanie było interesujące tylko przez pierwsze 26 minut, gdy podopieczne brazylijskiego trenera polskiego pochodzenia Marcosa Kwieka wygrały 25:21. Potem dominacja aktualnych mistrzyń olimpijskich z Tokio była niepodważalna. Wyniki partii 25:19, 25:20, 25:14 mówią wszystko.

Zwyciężczynie przez cały mecz miały żywiołowe wsparcie kilkudziesięcioosobowej grupy kibiców. Po spotkaniu razem z fanami zawodniczki świętowały sukces.

Źródło: PAP Kanadyjki po dobrym meczu pokonały Tajki

Wszystko może się zdarzyć

W każdym razie, oba wyniki są korzystne dla Biało-Czerwonych. Zakładając, że w drugiej fazie realni rywale do awansu do ćwierćfinału, a więc Tajki przegrają spotkania z Serbkami i Amerykankami, to Polkom do promocji może wystarczyć pokonanie w piątek Kanadyjek, a dzień później Niemek.

Jest to założenie w przypadku, gdy gospodynie turnieju również ulegną Amerykankom oraz Serbkom, a Kanadyjki wygrają tylko jeden z trzech następnych meczów. Dominikanki "muszą" także przegrać z Serbkami. Sytuacja w tabeli jest zatem arcyciekawa.

Polki spadły na siódme miejsce, ale w tym momencie nie ma to większego znaczenia.

Źródło: PAP Amerykanki zatrzymały Dominikanki

O godz. 20.30 w Atlas Arenie Polki rozpoczęły mecz z Serbkami. Relacja w eurosport.pl

Grupa F, Łódź:

Tajlandia - Kanada 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 22:25)

Stany Zjednoczone - Dominikana 3:1 (20:25, 25:19, 25:20, 25:14)

Od godz. 19 mecz Turcja - Niemcy

