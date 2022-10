Polki zachwycają w mistrzostwach świata. Dwie w czołówce rankingów

Joanna Wołosz to kapitan reprezentacji Polski

Wołosz według statystyk jest obecnie najlepszą rozgrywającą mistrzostw świata. Z kolei Stysiak drugą najlepiej punktującą i trzecią najlepiej atakującą zawodniczką imprezy.

Reprezentacja Polski w drugiej rundzie mundialu prezentowała się równie dobrze, co w pierwszej i dzięki trzem zwycięstwom w Łodzi zapewniła sobie awans do ćwierćfinału, po raz pierwszy od 60 lat.

Źródło: Getty Images Polskie siatkarki grają bardzo dobrze w mistrzostwach świata

Siła ognia Stysiak

Na taki występ Polska czekała 60 lat. "Oprócz umiejętności charakter" Po raz pierwszy... czytaj dalej » Skuteczna gra Biało-Czerwonych ma odzwierciedlenie w indywidualnych rankingach. Stysiak, podobnie jak po pierwszej fazie, z dorobkiem 200 punktów jest drugą najlepiej punktującą zawodniczką, ustępując tylko Belgijce Britt Herbots - 222. Podium zamyka Włoszka Paola Egonu - 191. Z Polek w czołowej "20" znajduje się jeszcze Olivia Różański, która niezmiennie plasuje się na 18. pozycji - 125.



Skład najlepszej trójki atakujących jest taki sam, jak w przypadku najczęściej punktujących siatkarek, z jedną różnicą - Egonu z 169 punktami w tym elemencie wyprzedza Stysiak, która w ataku zdobyła 163 "oczka". Herbots przewodzi stawce - 203. Różański jest 19. z dorobkiem 99 punktów.

Perfekcyjne rozegranie Wołosz

Wołosz po drugiej rundzie turnieju awansowała na pierwsze miejsce w rankingu rozgrywających. Polka zanotowała 129 udanych wystaw.



W klasyfikacji najlepiej blokujących zawodniczek awans o jedną pozycję zaliczyła Agnieszka Korneluk, która plasuje się na czwartym miejscu ex aequo ze Stysiak. Dla atakującej jest to awans o pięć lokat. Obie zatrzymały rywalki po 31 razy. Na pierwszym miejscu plasuje się Brazylijka Ana Carolina da Silva - 44.

Źródło: Getty Images Joanna Wołosz i Magdalena Stysiak to liderki polskiej reprezentacji

Do czołówki najlepiej zagrywających dołączyła Różański, która z dorobkiem 11 asów serwisowych zajmuje piątą pozycję. Najlepsza jest Amerykanka Andrea Drews z 15 punktowymi zagrywkami.



Biało-Czerwonych nie ma w czołówkach najlepiej przyjmujących i broniących zawodniczek.



Polki w ćwierćfinale zmierzą się z niepokonanymi dotychczas Serbkami. Spotkanie odbędzie się we wtorek w Gliwicach o 20.30.