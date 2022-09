Wicemistrzowie świata z wizytą u premiera

Podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Morawiecki ponadto podziękował siatkarzom "za wolę walki, pot, wysiłek oraz profesjonalizm". "Musimy zrozumieć, że żyjemy w czasach luksusu, jeśli chodzi o siatkówkę w Polsce" Polacy siatkarze... czytaj dalej »

- Chciałem podziękować w imieniu wszystkich Polaków za te wspaniałe emocje, za wolę walki. Gdyby ktoś 10 lat temu powiedział, że srebro będzie dla nas niewystarczające, tobym go zapewnił, że bardzo się pomylił. Nie znam drugiej takiej dyscypliny zespołowej, w której byłaby taka dominacja Polaków. Złoto, złoto, srebro. Wspaniała gra, najcięższa droga do finału - podkreślił premier.

- Ubiegamy się teraz o organizację kolejnych mistrzostw świata w siatkówce, za cztery lata. Mam nadzieję, że otrzymamy ten przywilej, bo pokazaliśmy naprawdę klasę - zaznaczył szef rządu.

Kurek: statek polska siatkówka obrał dobry kurs

Kapitan Biało-Czerwonych Bartosz Kurek przyznał, że w takich chwilach, jak ta, zespół czuje, że jest drużyną wszystkich Polaków.

- Jako kapitan mogę powiedzieć, że statek polska siatkówka obrał dobry kurs przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Postaramy się tę misję wykonać i przyjechać tutaj z medalem z jeszcze cenniejszego kruszcu - zapowiedział atakujący.

- To zaszczyt móc reprezentować swój kraj, to dla nas zaszczyt być tutaj. Graliśmy z najlepszymi drużynami na świecie i dotarliśmy do finału. Mimo że jesteśmy trochę rozczarowani, bo nie zdołaliśmy wygrać złota, to mam nadzieję, że następnym razem gdy się tu spotkamy, przywieziemy ze sobą złoty medal - dodał selekcjoner Nikola Grbić.

Na zakończenie siatkarze wręczyli premierowi podpisaną przez nich pamiątkową koszulkę reprezentacyjną.

Oglądasz Polscy siatkarze spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim

W finałowym meczu mistrzostw świata Biało-Czerwoni przegrali z Włochami 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25).