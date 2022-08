Z kim Polacy zagrają w 1/8 finału MŚ w siatkówce? Jest kilka możliwości

Polacy wygrali rywalizację w grupie C podczas MŚ w siatkówce 2022

W tegorocznych mistrzostwach świata podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali trzy spotkania i wszystkie trzy zakończyły się ich zwycięstwami. Polacy pokonali kolejno Bułgarię 3:0, Meksyk 3:0, a we wtorek po znakomitym występie okazali się lepsi od Amerykanów, wygrywając 3:1.

Polacy wygrali rywalizację w grupie C podczas MŚ w siatkówce 2022

Biało-Czerwoni mogą już myśleć o rywalizacji w 1/8 finału, choć przeciwnika poznają dopiero w środę wieczorem 31 sierpnia. Pewne jest to, że obrońcy tytułu będą rozstawieni w fazie pucharowej z numerem 1 (podobny przywilej czeka innego współgospodarza, czyli Słowenię, która w drabince wystąpi pod numerem 2). Kapitan dumny z występu przeciwko Amerykanom. "Wszyscy zrobili swoją robotę" We wtorek... czytaj dalej »

W spotkaniu o ćwierćfinał Polacy zagrają zatem z ekipą, która zajmie 16. miejsce w rankingu po rozegraniu wszystkich meczów w fazie grupowej. Wiadomo, że będzie nią zespół, który zajmie jedno z trzecich miejsc premiowanych awansem do kolejnego etapu rozgrywek.

Potencjalni rywale Polaków w 1/8 finału

Mimo że zmagania w poszczególnych grupach jeszcze się nie zakończyły, to można wskazać potencjalnych przeciwników naszej reprezentacji w walce o najlepszą ósemkę turnieju.

Trzecie miejsce w swoich grupach zapewniły sobie już Kuba (grupa B, 4 punkty, bilans setów 6-7), Meksyk (grupa C, 2 pkt, bilans setów 3-8) oraz Niemcy (grupa D, 3 pkt, bilans setów 3-6). Już teraz jednak wiadomo, że dorobek ekipy z Ameryki Środkowej jest zbyt mały, by zespół ten awansował do kolejnej fazy rozgrywek.

W środę zostanie dokończona rywalizacja w pierwszym etapie zmagań. W grupie A trzecie miejsce zajmie ktoś z trójki: Ukraina, Tunezja oraz Portoryko, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to zespół z Afryki. W grupie E trzeci będzie przegrany spotkania pomiędzy Turcją a Kanadą, a w grupie F zwycięzca meczu Argentyna - Egipt.

Amerykanie wśród potencjalnych rywali w 1/4 finału

W 1/4 finału Polacy - w przypadku wyeliminowania przeciwnika w poprzedniej rundzie - trafią na zespół rozstawiony z numerem 8 lub 9, a ósmym będzie chociażby jeden z dwóch najlepszych z drugich miejsc po fazie grupowej (poza współgospodarzami, czyli Słowenią).

Co ciekawe, jedną z tych ekip są... Amerykanie, czyli ostatni rywal Biało-Czerwonych. Drugim - w zależności od środowych rozstrzygnięć - mogą być Serbowie, Włosi, Holendrzy, Irańczycy lub Japończycy.

Potencjalni rywale Polaków w 1/8 finału:

Ukraina/Tunezja/Portoryko, Kuba, Niemcy, Turcja/Kanada, Argentyna/Egipt

Potencjalni rywale Polaków w 1/4 finału:

Serbia, Japonia, Włochy, USA, Holandia, Iran (jeśli każda z ekip wygra swój mecz 1/8 finału)

Starcia w 1/8 finału odbędą się w dniach 3-6 września w Gliwicach oraz w słoweńskiej Lublanie. Polacy swoje spotkanie rozegrają przed własną publicznością w niedzielę 4 września o godz. 21.00.

Ćwierćfinały: 7 i 8 września (również w Gliwicach oraz Lublanie). Półfinały: 10 września, a mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał 11 września w Katowicach.