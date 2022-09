Mistrzostwa świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele >>>

Polacy do tej pory idą przez imprezę jak burza. W fazie grupowej pokonali kolejno Bułgarię 3:0, wygrali z Meksykiem 3:0 oraz okazali się lepsi od USA 3:1, a w 1/8 finału nie dali szans Tunezji, wygrywając 3:0. Polska w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy. Tunezja była bezradna Reprezentacja... czytaj dalej »

Los chciał, że w ćwierćfinale Biało-Czerwoni ponownie spotkają się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem stawką meczu będzie strefa medalowa mistrzostw świata.

Fornal: wszyscy czekali na to cały sezon

Do starcia z Amerykanami Polacy podchodzą pełni uznania dla rywali, którzy w niedzielę - po bardzo zaciętej rywalizacji - pokonali niżej notowanych Turków 3:2.

- Nie mam wątpliwości, że siatkarze z USA do czwartku się zregenerują. To świetna drużyna, która już na tegorocznej Lidze Narodów pokazała, że potrafi grać w siatkówkę na najwyższym światowym poziomie - podkreślił Tomasz Fornal, zwracając uwagę na rezultat ostatniego spotkania obu ekip, kiedy w półfinale LN Amerykanie wygrali z Polską 3:0.

- Prawdziwe granie na poważnie zacznie się dopiero w czwartek. Wszyscy czekali na to cały sezon i zobaczymy, jak ten sprawdzian nam wyjdzie - dodał przyjmujący.

- Mamy tyle jakości w swojej grze, że nie będziemy oglądać się na grę rywali. Nasze poprzednie potyczki ze Stanami kończyły się różnie, jednak ten mecz to będzie zupełnie nowa historia, nowe otwarcie, nowa bitwa. Miejmy nadzieję, że dla nas zwycięska - zaznaczył inny przyjmujący Aleksander Śliwka.

Źródło: Getty Images Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału MŚ po zwycięstwie z Tunezją 3:0

Doświadczeni rywale mogą zagrozić Polakom

Przed utratą koncentracji Biało-Czerwonych przestrzega jedno z objawień tego turnieju, czyli Kamil Semeniuk.

- Błędy ze spotkania z Tunezją nie mogą nam się przytrafiać w czwartek, bo Amerykanie będą je bezlitośnie wykorzystywać. To ekipa, która w każdym elemencie jest bardzo dobra. Nawet jeżeli ich rywale wypracują przewagę, to Stany w każdym momencie są w stanie wrócić do gry, niwelując poniesione wcześniej straty. To ich największa siła - uważa zawodnik, który w nadchodzącym sezonie będzie bronił barw włoskiej ekipy Sir Safety Conad Perugia.

- Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przyjechała na ten turniej po złoty medal. (...) Zagramy z zespołem, który ma wielkie doświadczenie na tego typu imprezach. Oni świetnie wiedzą, jak grać tak istotne mecze - powiedział z kolei selekcjoner Nikola Grbić.

Źródło: en.volleyballworld.com Przed Grbiciem pierwszy poważny sprawdzian

Spotkanie Polska - Stany Zjednoczone odbędzie się w czwartek 8 września w Gliwicach. Początek o godzinie 21.00. Relacja na żywo na eurosport.pl.