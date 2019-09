Bohater prosto z Santiago de Cuba. Polska coraz mocniej kocha Leona

Leon zadebiutował. Polscy siatkarze gładko ograli Holendrów Reprezentacja... czytaj dalej » Leon otrzymał polskie obywatelstwo w 2015 roku, a więc, gdy miał niespełna 22 lata. Stało się to krótko po tym, jak wziął ślub z Małgorzatą Gronkowską. Już wtedy był uważany za najlepszego siatkarza świata. Dość powiedzieć, że w seniorskiej reprezentacji Kuby po raz pierwszy wystąpił mając 14 lat. Gdy był zaledwie trzy lata starszy, został wybrany kapitanem drużyny narodowej.

Zestresowany w trakcie debiutu

Pod koniec lipca tego roku Leon zadebiutował z orzełkiem na piersi. W Opolu rywalami Polaków byli Holendrzy. Naturalizowany Kubańczyk był nieco zestresowany, ale kilkukrotnie pokazał niesamowite możliwości.

O wiele lepiej było miesiąc później. W sierpniu w Gdańsku w kluczowych momentach wspaniale atakował podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio w przyszłym roku. Polacy z nim w składzie pewnie wywalczyli awans. Teraz na mistrzostwach Europy z każdym kolejnym spotkaniem Leon gra coraz lepiej.

Najlepszy gracz drugi raz z rzędu

W poniedziałek w meczu wykonał 21 ataków, z których skończył aż 17. To dało mu aż 81-procentową skuteczność. 18 punkt zdobył blokiem.

Dwa dni temu w starciu z Hiszpanią zdobył 19 "oczek", a w tym aż siedem bezpośrednio asami serwisowymi. Urodzony 31 lipca 1993 w Santiago de Cuba przyjmujący został wybrany przez organizatorów najlepszym zawodnikiem 1/8 finału.

Przed nim kolejne ważne mecze Biało-Czerwonych. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że dopiero niedawno skończył 26 lat.

W półfinale w Lublanie Polacy zmierzą się w czwartek ze Słowenią, która sensacyjne pokonała Rosję 3:1. Ten mecz odbędzie się o godz. 20.30.