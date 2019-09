Ciche powitanie siatkarek. "Satysfakcja i niedosyt. Medal był blisko"

Polska - Słowenia 3:0 w ME siatkarek

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

Polkom nie udało się znaleźć na podium. W niedzielnym meczu o brązowy medal przegrały z Włoszkami 0:3. Dzień wcześniej, w półfinale imprezy, uległy Turczynkom 1:3.



Były trener kadry siatkarek: jak się walczy o medal, trzeba pokazać trochę szaleństwa - Wszystko jedno,... czytaj dalej » W poniedziałek przed południem drużyna Nawrockiego wylądowała w Warszawie. Hucznego powitania nie było. Na zawodniczki czekali w zasadzie tylko dziennikarze.

Kolejne doświadczenie

- Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - powiedział Nawrocki.

- Musimy przeanalizować mecze z Włoszkami i Turczynkami. Kadra wciąż powinna się wzmacniać. Potrzebujemy spotkań, w których stoimy pod ścianą, gramy o być albo nie być. W Lidze Narodów zebraliśmy doświadczenie, rywalizując ze światową czołówką, ale faza pucharowa mistrzostw Europy to zupełnie coś innego - dodał selekcjoner.

Stysiak: byłyśmy na boisku nieswoje

Magdalena Stysiak przyznała, że Polkom w niedzielę zabrakło determinacji. - Byłyśmy na boisku nieswoje, a Włoszki chciały wygrać, nastawiły się pozytywnie do walki. Hala też zawiodła, bo przez problemy z oświetleniem nieplanowana przerwa trwała aż dwadzieścia minut. W Łodzi, przed własną publicznością, grało się nam inaczej. W Turcji było trudno, nie lubię tam grać. U nas jest inna kultura kibicowania, większy szacunek. W Ankarze na przywitanie usłyszałyśmy gwizdy - mówiła 18-letnia przyjmująca.



- Jesteśmy zmęczone, nie da się tego ukryć, choć podczas walki o medale zapomniałyśmy o tym. Mecz z Włoszkami wciąż jest w naszych głowach, bo one były bardziej do ugryzienia niż Turczynki. Być może brakuje nam jeszcze obycia w takich spotkaniach - skwitowała kapitan kadry Agnieszka Kąkolewska.