To on poprowadził Polaków do zwycięstwa. "Długo odbudowywałem formę"

Polacy z pierwszą wygraną w mistrzostwach. Estończycy zmusili ich do wysiłku To nie był łatwy,... czytaj dalej » Szalpuk w zeszłym roku znakomicie zaprezentował się w mistrzostwach świata. W ostatnim sezonie miał wiele problemów z kontuzjami. Cały czas dużo brakowało mu do najwyższej formy. W piątek pokazał, że z każdym dniem jest coraz lepiej.

Ponownie udany początek

Tego dnia był na parkiecie od początku do końca. Zdobył dla polskiej drużyny 22 punkty, atakując ze skutecznością 68 procent. Przyjęcie również miał bardzo dobre - 74 proc. pozytywnego i 42 proc. perfekcyjnego.

- Staram się wykorzystywać swoje szanse. Cieszę się bardzo, że udało mi się dzisiaj zagrać całe spotkanie - powiedział Artur Szalpuk, przyjmujący PGE Skry Bełchatów.

- Myślę, że podstawowy skład Estonii zaprezentował się naprawdę dobrze. Uważam, że im więcej meczów będziemy grali, tym będziemy w lepszej dyspozycji. Przypomnę tylko, że na poprzedniej imprezie też w meczu otwarcia wygraliśmy 3:1. Potem wszystko szczęśliwie się dla nas zakończyło. W tym momencie czuję się naprawdę dobrze. Spędziłem dużo czasu, żeby się odbudować. W końcu mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku - dodał mistrz świata.

Doping pomagał jednym i drugim

W piątek reprezentacja Polski po raz kolejny mogła liczyć na głośny doping polskich kibiców, którzy licznie wypełnili trybuny Ahoy Sport & Exhibition Centre w Rotterdamie.

- Atmosfera była świetna. Na meczu było mnóstwo naszych kibiców, a także estońskich. Bardzo przyjemnie grało się mecz przy takim dopingu - zakończył Szalpuk.

- "To było nasze pierwsze spotkanie od dość dłuższego czasu, dotychczas mieliśmy same treningi. Tak więc też nie oczekiwałem, że zagramy jakoś super i rewelacyjnie. Mecz był ok. Nie było fajerwerków z naszej strony. Estończycy ryzykowali na zagrywce i przy grze na wysokiej piłce. Bardzo dużo było blok-autów. Blok jest zawsze naszą mocną stroną, a dziś ta piłka często wylatywała potem poza boisko, więc ten element na pewno poprawimy w następnym spotkaniu. Pierwszy mecz w turnieju, pierwszy w tej hali. Wygrany i to jest najważniejsze. Na naszą Polonię możemy liczyć, estońskich kibiców też była cała masa. Oby tak dalej. Za dwa dni gramy z gospodarzami. Słyszałem, że ma być komplet publiczności. Jak mówiłem, hala bardzo fajna, atmosfera gorąca i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej - dodawał atakujący Dawid Konarski

Dobry prognostyk

- Nie spodziewałem się łatwego spotkania, bo to jednak jest mecz otwarcia i w nim zawsze się gra ciężko. Z tego co pamiętam, to podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata też na początek mieliśmy niełatwy pojedynek z Kubą i również wygraliśmy 3:1. Mam nadzieję, że to dobry prognostyk - stwierdził środkowy Mateusz Bieniek.

W sobotę Polacy mają dzień wolny. W niedzielę zmierzą się o godzinie 16 z jednymi z gospodarzy imprezy, a więc Holendrami.

Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w czterech krajach: Holandii, Francji, Belgii oraz na Słowenii.