Wybrano drużynę marzeń mistrzostw Europy. Leona nie mogło zabraknąć

To nie pierwsze wyróżnienie Kubańczyka z polskim paszportem, który z orzełkiem na piersi debiutował pod koniec lipca. Na ME 2019 Leona wybierano również najlepszym zawodnikiem fazy grupowej oraz 1/8 finału.

Reprezentacja Polski przez większość etapów turnieju o mistrzostwo Europy przeszła jak burza. Pogromcę znalazła dopiero w 1/2 finału, gdy uległa 1:3 Słowenii. Do tego meczu Biało-Czerwoni pozwolili rywalom na urwanie zaledwie jednego seta. Podopieczni Vitala Heynena w pewnej mierze powetowali sobie tę porażkę, gromiąc 3:0 Francuzów w starciu o trzecie miejsce.

Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie najjaśniejszy punkt naszej kadry - Wilfredo Leon, który już przy pierwszej okazji sięgnął w polskich barwach po medal na wielkiej imprezie. Pochodzący z Kuby 26-latek swoim potężnym serwisem siał postrach w szeregach rywali. Był jednym z najlepiej punktujących graczy turnieju.

Aktualnie Leon przebywa z kadrą w Japonii, gdzie odbywa się Puchar Świata. W piątek Polacy przegrali z Amerykanami 1:3.

Siódemka marzeń

Do drużyny marzeń europejskiego czempionatu trafili wyłącznie zawodnicy reprezentacji, które znalazły się w czołowej czwórce turnieju.

Aż trzech przedstawicieli mieli w niej zdobywcy złotych krążków, czyli Serbowie. W dream teamie nie mogło zabraknąć miejsca dla MVP całego turnieju Urosa Kovacevicia, którego obok Leona uznano najlepszym przyjmującym turnieju. Europejska Konfederacja Siatkówki wyróżniła również jego rodaków: Aleksandara Atanasijevicia (najlepszy atakujący) oraz Srećko Lisinacia (najlepszy środkowy).

Nagrodzono także dwóch zawodników ekipy wicemistrzów Europy. Doceniono postawę środkowego Jana Kozamernika, a Słoweniec Jani Kovacić został uznany najlepszym libero mistrzostw.

Zespół marzeń uzupełnia Francuz Benjamin Toniutii okrzyknięty najlepszym rozgrywającym turnieju.

Nagrody indywidualne ME 2019:

Najlepszy rozgrywający: Benjamin Toniutti (Francja)

Najlepsi przyjmujący: Wilfredo Leon (Polska) i Uros Kovacević (Serbia)

Najlepsi środkowi: Jan Kozamernik (Słowenia) i Srecko Lisinac (Serbia)

Najlepszy atakujący: Aleksandar Atanasijević (Serbia)

Najlepszy libero: Jani Kovacić (Słowenia)

MVP turnieju: Uros Kovacević (Serbia)