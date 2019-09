"Niezależnie od tego, kto jest na boisku, gramy na dobrym poziomie"

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Nokaut w pierwszym secie. Polacy w 72 minuty rozbili Czarnogórę Kolejne łatwo... czytaj dalej » Czarnogórę ekipa dowodzona przez trenera Vitala Heynena pokonała w Amsterdamie. We wcześniejszych spotkaniach grupy D - w Rotterdamie - Polacy wygrali z Estonią (3:1), Holandią (3:0) i Czechami (także 3:0).

Kłos: mogło być lepiej

- Oczywiście bardzo się cieszę, że trener dał mi szansę w tym spotkaniu - mówił Komenda. - Jeśli wygrywa się wysoko dwa sety, to w trzecim trudno jest utrzymać koncentrację. W głowie pojawiają się myśli, że powinno być tak samo, jak we wcześniejszych partiach. Ale Czarnogóra ma w swoim składzie kilku siatkarzy, którzy grają w klasowych klubach. Należy im się szacunek i tak trzeba do tego podchodzić. Z tego szacunku należy właśnie wygrać tak, jak w dwóch pierwszych setach, by pokazać, że graliśmy na 100 procent - opowiadał rozgrywający.

Mecz komentował też środkowy Karol Kłos. - Pierwszy set to nasza pełna dominacja. Dwa kolejne - mogło być lepiej, ale to jest siatkówka, czyli gra błędów. Czasami przeciwnik zrobi coś takiego, że nawet nas - bardzo skupionych - zaskoczy. I dziś czasami tak było - oświadczył.

Środa to dla Polaków dzień odpoczynku. W czwartek, na zakończenie pierwszego etapu zmagań, zmierzą się z Ukraińcami.

Wynik:

Polska - Czarnogóra 3:0 (25:10, 25:17, 25:19)