Kapitan polskich siatkarzy: nasz cel to medal, najlepiej złoty

Komplet zwycięstw Polaków w grupie. Teraz zagrają z byłymi mistrzami Europy Polscy siatkarze... czytaj dalej » Polscy siatkarze w pierwszej fazie mistrzostw jedynego seta oddali Estończykom, a potem pokonali gładko po 3:0 Holendrów, Czechów, Czarnogórców i Ukraińców.



- Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby doszlifować formę. Te pięć spotkań w zupełności wystarczyło, byśmy wskoczyli na wysoki poziom zrozumienia. Każdy, kto pojawiał się na boisku, grał dobrze indywidualnie i tak samo spisywaliśmy się jako zespół - ocenił Kubiak.

"Jeszcze nic nie wygraliśmy"

Wyniki w grupie D mają prawo nastrajać bardzo pozytywnie, ale po słowach kapitana można dojść do wniosku, że kadrowicze twardo stąpają po ziemi.



- Cieszmy się, że jest jak jest, ale nie zapominajmy, że jeszcze nic nie wygraliśmy. Na razie jesteśmy w 1/8 finału. Ten etap trzeba przejść, żeby się znaleźć w ćwierćfinale, a następnie w półfinale. Chcemy zagrać dobre zawody. Jak zagramy na swoim poziomie, to nie powinno być źle - podsumował.



Zespół Vitala Heynena chwali się za efektowną grę, ale Kubiak stawia efekty nad fajerwerki.



- Chcemy przede wszystkim wygrywać. Czy chcemy grać ładnie? Też. Dla nas najważniejszy jest wynik. W siatkówce nie ma not za styl jak w łyżwiarstwie figurowym. Wolę brzydko wygrać, niż ładnie przegrać - stwierdził.

W sobotę Polaków czeka mecz z Hiszpanią. W przypadku zwycięstwa zagrają z Niemcami lub ponownie z Holendrami. Brak awansu zwycięstwa będzie niespodzianką.



- Nie wiemy za dużo o tym zespole, ale jeśli znaleźli się na tym etapie, to znaczy, że prezentują europejski poziom. Na pewno będziemy musieli podejść do tego meczu z maksymalną koncentracją i szacunkiem do rywala, ale świadomi własnej wartości. Trzeba wyjść i wygrać ten mecz - zaznaczył przyjmujący.



Potwierdził, że rywalizacja w fazie grupowej nie zmęczyła zbytnio polskich siatkarzy.



- Ale nie dlatego, że rywale byli wątpliwej jakości, ale dlatego, że nasz trener umiejętnie rotował składem. Każdy mógł zagrać i poczuć, że jest potrzebny drużynie. Jesteśmy na tyle dobrym zespołem, że nie będzie teraz problemu z przestawieniem się na rywali z wyższej półki. Zależy nam na tym, by jak najszybciej awansować do półfinału - podkreślił Kubiak.

Celują w złoty medal

Potwierdził, że obecnie z każdego z reprezentantów zeszła presja, która towarzyszyła im podczas sierpniowego interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Gdańsku.



- Tam każdy z nas wiedział, że to jest najlepsza szansa na awans, bo w styczniowym turnieju kontynentalnym to jest loteria. Przyjechalibyśmy wówczas z klubów, każdy na innym etapie przygotowań. Teraz był czas, siedem tygodni. Nie jest łatwo się wstrzelić z formą w trzydniowy turniej. Pokazaliśmy tam bardzo dobrą siatkówkę, ale uważam, że teraz gramy lepiej. Jesteśmy bardziej pewni siebie, bardziej skoncentrowani, jest w nas większy luz, bo główny cel już osiągnięty. Ale teraz mamy nowy cel - jest nim medal, najlepiej złoty - zapowiedział przyjmujący.

Tegoroczna edycja siatkarskiego Euro jest pierwszą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Faza grupowa odbywała się w Holandii, Belgii, Słowenii i Francji.

Do 1/8 finału awansowały po cztery ekipy z każdej z grup. Finał odbędzie się 29 września w Paryżu. Dzień wcześniej w stolicy Francji wyłoniony zostanie brązowy medalista.

Program 1/8 finału



Nantes (21-22 września)

Francja - Finlandia (21 września, godz. 19.30)

Włochy - Turcja (22 września, 17)



Antwerpia (21 września)

Serbia - Czechy (17.30)

Belgia - Ukraina (20.30)



Lublana (21 września)

Rosja - Grecja (17.30)

Słowenia - Bułgaria (20.30)



Apeldoorn (21 września)

Holandia - Niemcy (16)

Polska - Hiszpania (20)