Biało-czerwono w Holandii. Heynen: to niesamowite, jak mecz u siebie

Polacy górą na parkiecie i trybunach. Ekspresowe zwycięstwo w Rotterdamie Reprezentacja... czytaj dalej » - To niesamowite grać tutaj przed sześcioma czy siedmioma tysiącami ludzi z Polski. To było jak mecz u siebie - mówił trener zwycięskiej ekipy Vital Heynen.

Heynen: brak mi słów

Zapewnił, że cały czas on i drużyna czuli wsparcie fanów.

- Należą im się ogromne podziękowania. Moi zawodnicy zrobili to, co do nich należało. Nie graliśmy perfekcyjnie, ale zrobiliśmy krok do przodu. To, co mówiłem wcześniej - musimy się rozkręcać w trakcie tego turnieju. To jednak nie jest teraz istotne. Najważniejsi są ludzie, którzy zasiedli dziś na trybunach. Brak mi słów, by to opisać - opowiadał selekcjoner.

W piątek dowodzona przez niego drużyna w swoim pierwszym meczu turnieju 3:1 pokonała Estonię.

Wynik:

Holandia - Polska 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)



Holandia: Gijs van Solkema, Maarten van Gardener, Fabian Plak, Nimir Abdel-Aziz, Thijs ter Horst, Michael Parkinson, Just Dronkers (libero) oraz Robbert Andringa (libero) Wessel Keemink, Gijs Jorna, Sjoerd Hoogendoorn



Polska: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Wilfredo Leon, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Damian Wojtaszek (libero) oraz Paweł Zatorski (libero), Dawid Konarski, Marcin Komenda