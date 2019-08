Mistrzostwa Europy siatkarek. Polki zaczynają walkę o medal

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2019 będą turniejem wyjątkowym. Rozegrane zostaną w aż czterech krajach: w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech i w Turcji, gdzie odbędzie się faza finałowa (finał 8 września). O medale po raz pierwszy w historii walczyć będą 24 drużyny.

Polki trafiły do grupy B, która w dniach 23-29 sierpnia będzie rywalizować w Łodzi. Rywalkami Biało-Czerwonych będą: Słowenia, Portugalia, Ukraina, Belgia i Włochy.

Mecze Polek w ME w siatkówce - terminarz:

Piątek, 23.08.2019, godz. 20.30: Polska - Słowenia

Sobota, 24.08.2019, godz. 20.30: Portugalia - Polska

Poniedziałek, 26.08.2019, godz. 20.30: Polska - Ukraina

Środa, 28.08.2019, godz. 17.30: Belgia - Polska

Czwartek, 29.08.2019, godz. 20.30: Polska - Włochy

Polskie siatkarki w ME - wyniki i tabela grupy B:

Mistrzostwa Europy siatkarek - tabela grupy B Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Porażki Bilans setów 1. Polska 0 0 0 0 0-0 2. Słowenia 0 0 0 0 0-0 3. Portugalia 0 0 0 0 0-0 4. Ukraina 0 0 0 0 0-0 5. Belgia 0 0 0 0 0-0 6. Włochy 0 0 0 0 0-0

Awans do 1/8 finału uzyskają cztery najlepsze drużyny z każdej z czterech grup. W Łodzi zostanie rozegranych w sumie 19 spotkań, w tym 15 grupowych, dwa pojedynki 1/8 finału i dwa ćwierćfinały.

Spuentować dobry sezon

Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego w poniedziałek rozpoczęły w Łodzi bezpośrednie przygotowania do meczu otwarcia i całego turnieju. Jak powiedział szkoleniowiec, rozgrywane m.in. w Polsce mistrzostwa Europy dla jego drużyny mają być udanym spuentowaniem obecnego sezonu. Polki dotarły w nim do Final Six Ligi Narodów i były blisko zakwalifikowania się do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Polki nie dały szans Niemkom, trener zachwycony. Mistrzostwa już za tydzień - Wracamy do... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że na mistrzostwach Europy pokażemy to, na co nas stać. Wiem, że oczekiwania będą olbrzymie i cały czas staram się namawiać dziewczyny, żeby podchodzić do tego spokojnie. Przestrzegam wszystkich, żebyśmy nie zwariowali, bo żeby te siatkarki wygrywały z drużynami, które są w ich zasięgu, też potrzebują spokoju - powiedział Nawrocki.



Opiekun Biało-Czerwonych przyznał, że jego zespół jest już prawie gotowy do występu w europejskim czempionacie. Jak ocenił, reprezentacja zrobiła postęp i zyskała stabilizację pod względem składu i stylu gry. Polki dobrze wypadły w ostatnich sparingach przed turniejem, wygrywając dwa mecze z reprezentacją Niemiec (3:2 i 5:0).



- Te spotkania pokazały, że idziemy w dobrym kierunku. Że zespół łapie stabilizację, jeśli chodzi skład i podział ról. Ta drużyna cały czas idzie do przodu, choćby przez kontakt ze światową siatkówką w Lidze Narodów. Mecze z Niemkami pokazały, że jesteśmy przygotowani na tyle, na ile możemy - podsumował 54-letni szkoleniowiec.

Terminarz fazy grupowej ME siatkarek 2019:

Grupa A – Ankara (23-29.08):

23.08.2019: Francja - Bułgaria (piątek, godzina 13.00)

23.08.2019: Serbia - Finlandia (piątek, godzina 16.00)

23.08.2019: Turcja - Grecja (piątek, godzina 19.00)

24.08.2019: Francja - Grecja (sobota, godzina 16.00)

24.08.2019: Finlandia - Turcja (sobota, godzina 18.30)

25.08.2019: Bułgaria - Serbia (niedziela, godzina 17.00)

25.08.2019: Grecja - Finlandia (niedziela, godzina 19.30)

26.08.2019: Francja - Serbia (poniedziałek, godzina 17.00)

26.08.2019: Turcja - Bułgaria (poniedziałek, godzina 19.30)

27.08.2019: Finlandia - Francja (wtorek, godzina 17.00)

27.08.2019: Grecja - Bułgaria (wtorek, godzina 19.30)

28.08.2019: Serbia - Grecja (środa, godzina 17.00)

28.08.2019: Francja - Turcja (środa, godzina 19.30)

29.08.2019: Bułgaria - Finlandia (czwartek, godzina 17.00)

29.08.2019: Turcja - Serbia (czwartek, godzina 19.30)

Grupa B – Łódź (23-29.08):

23.08.2019: Belgia - Ukraina (piątek, godzina 14.00)

23.08.2019: Włochy - Portugalia (piątek, godzina 17.30)

23.08.2019: Polska - Słowenia (piątek, godzina 20.30)

24.08.2019: Belgia - Słowenia (sobota, godzina 18.00)

24.08.2019: Portugalia - Polska (sobota, godzina 20.30)

25.08.2019: Słowenia - Portugalia (niedziela, godzina 18.00)

25.08.2019: Ukraina - Włochy (niedziela, godzina 21.00)

26.08.2019: Włochy - Belgia (poniedziałek, godzina 18.00)

26.08.2019: Polska - Ukraina (poniedziałek, godzina 20.30)

27.08.2019: Portugalia - Belgia (wtorek, godzina 18.00)

27.08.2019: Włochy - Słowenia (wtorek, godzina 21.00)

28.08.2019: Belgia - Polska (środa, godzina 17.30)

28.08.2019: Ukraina - Słowenia (wtorek, godzina 20.00)

29.08.2019: Portugalia - Ukraina (czwartek, godzina 18.00)

29.08.2019: Polska - Włochy (czwartek, godzina 20.30)

Grupa C – Budapeszt (23-29.08)

23.08.2019: Chorwacja - Azerbejdżan (piątek, godzina 15.00)

23.08.2019: Holandia - Rumunia (piątek, godzina 17.00)

23.08.2019: Węgry - Estonia (piątek, godzina 20.30)

24.08.2019: Estonia - Chorwacja (sobota, godzina 18.00)

24.08.2019: Rumunia - Węgry (sobota, godzina 20.30)

25.08.2019: Azerbejdżan - Holandia (niedziela, godzina 15.30)

25.08.2019: Estonia - Rumunia (niedziela, godzina 18.00)

26.08.2019: Holandia - Chorwacja (poniedziałek, godzina 18.00)

26.08.2019: Węgry - Azerbejdżan (poniedziałek, godzina 20.30)

27.08.2019: Holandia - Estonia (wtorek, godzina 18.00)

27.08.2019: Rumunia - Chorwacja (wtorek, godzina 20.30)

28.08.2019: Azerbejdżan - Estonia (środa, godzina 15.30)

28.08.2019: Chorwacja - Węgry (środa, godzina 18.00)

29.08.2019: Rumunia - Azerbejdżan (czwartek, godzina 15.30)

29.08.2019: Węgry - Holandia (czwartek, godzina 18.00)

Grupa D – Bratysława (23-29.08)

23.08.2019: Szwajcaria - Niemcy (piątek, godzina 14.30)

23.08.2019: Białoruś - Rosja (piątek, godzina 17.00)

23.08.2019: Słowacja - Hiszpania (piątek, godzina 20.00)

24.08.2019: Niemcy - Hiszpania (sobota, godzina 17.30)

24.08.2019: Szwajcaria - Słowacja (sobota, godzina 20.00)

25.08.2019: Hiszpania - Białoruś (niedziela, godzina 17.30)

25.08.2019: Rosja - Szwajcaria (niedziela, godzina 20.00)

26.08.2019: Niemcy - Rosja (poniedziałek, godzina 17.30)

26.08.2019: Słowacja - Białoruś (poniedziałek, godzina 20.00)

27.08.2019: Hiszpania - Szwajcaria (wtorek, godzina 17.30)

27.08.2019: Niemcy - Słowacja (wtorek, godzina 20.00)

28.08.2019: Rosja - Hiszpania (środa, godzina 17.30)

28.08.2019: Niemcy - Białoruś (środa, godzina 20.00)

29.08.2019: Słowacja - Rosja (czwartek, godzina 15.30)

29.08.2019: Szwajcaria - Białoruś (czwartek, godzina 18.00)