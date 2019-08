Mistrzostwa się rozrosły, poziom spadł. "Lepiej unikać takich meczów"

Kilka dni temu poprowadziła reprezentację do awansu do Final Six Ligi Narodów siatkarek. Teraz Malwina Smarzek poślubiła Przemysława Godka. Kameralna uroczystość odbyła się Wiewiórczynie.

Spacerek Polek w drugim meczu. Dały lekcję siatkówki Przed... czytaj dalej » Trwające od 23 sierpnia mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet odbywają się w czterech krajach. W fazie grupowej występują aż 24 zespoły. To rekord wszech czasów. Przed dwoma laty o medale walczyło 16 reprezentacji.

Kilkanaście lat temu, gdy Polki zdobywały złote medale, a więc 2003 i 2005 roku, w imprezie występowało zaledwie 12 zespołów. Można było być pewnym, że w zmaganiach startują najlepsze ekipy Starego Kontynentu. Teraz poziom imprezy zdecydowanie spadł.

"Gramy z tym, z kim musimy"

Natężenie meczów dla najlepszych zespołów w tym roku jest bardzo duże. Dość powiedzieć, że sobotnie spotkanie w Łodzi dla polskich siatkarek było już 34. w tym sezonie reprezentacyjnym, który rozpoczął się w drugiej połowie maja. Na tę liczbę składają się nie tylko mecze o stawkę, ale także sparingowe.

Tego dnia rywalkami podopiecznych Jacka Nawrockiego były Portugalki, dla których udział w EuroVolleyu to największy sukces w historii. Nikomu, kto choć trochę interesuje się siatkówką, nie trzeba jednak tłumaczyć, że ten sport nie jest w tym kraju wiodącym. Poziom, jaki prezentowały podopieczne Jose Francisco Santosa, był po prostu mizerny. Gospodynie w 75 minut wygrały 3:0.

- To nie zależy od nas. My po prostu gramy z takimi przeciwnikami, jakimi musimy. Można też powiedzieć, że kilka sezonów temu nie byłoby większego sensu, żebyśmy my występowały w takiej imprezie, bo byłyśmy za słabe. Dajmy każdemu szansę na rozwój – mówiła kapitan reprezentacji Agnieszka Kąkolewska.

"Nie wiem, czy to dobry pomysł"

- Może ktoś powie, że sportowo to nie było widowisko takie, jakby każdy oczekiwał. Nie było to starcie na najwyższym poziomie. Dla takich zespołów i krajów jak Portugalia, gdzie siatkówka nie jest sportem popularnym, to jest szansa na rozwój i pokazanie się. Myślę, że za dwa czy trzy lata ten zespół może grać solidną europejską siatkówkę. Pamiętajmy, że dla takich ekip jak nasze ostatnie rywalki czy wcześniejsze Słowenki sam udział w mistrzostwach to duże osiągnięcie. A przecież na imprezę nie dostały się m.in. Czeszki - komentowała dla Eurosport.pl Zuzanna Efimienko-Młotkowska.

- Większa liczba zespołów w tych zmaganiach to jest ruch, który miał na celu popularyzację siatkówki w krajach, dla których dostęp do mistrzostw Europy nie był wcześniej możliwe – mówił nam selekcjoner Jacek Nawrocki.

– Jeśli mówimy o Portugalkach, to one przecież w jakiś sposób zasłużyły, żeby zagrać w tym turnieju. Kilka drużyn, które uczestniczą w EuroVolleyu, pokonało niezłe zespoły i triumfowało w grupach eliminacyjnych. Oczywiście, nie możemy opowiadać, że to są równorzędni przeciwnicy dla nas, Włoch czy Belgii. Naturalnie, że pewnie lepiej byłoby uniknąć takich meczów, bo mamy ich w tym sezonie za sobą naprawdę duże. Dla każdej reprezentacji występ w mistrzostwach to ważna sprawa, ale nie wiem, czy ze strategicznego punktu to dla siatkówki dobry pomysł – dodawał Nawrocki.

W pierwszej szóstce gości zaprezentowała się Barbara Gomes. Mierząca 172 centymetry zawodniczka to jednak nie libero czy rozgrywająca, ale przyjmująca. Nawet na ligowym poziomie w Polsce takie warunki fizyczna siatkarki na tej pozycji to ewenement.

- To trochę dziwne. My na szczęście mamy w zespole zawodniczki z innymi warunkami fizycznymi i to nam daje przewagę. To prawda, siatkarki z Portugalii nie grają w najlepszych ligach świata. Ten kraj przecież słynie z zupełnie innych dyscyplin niż siatkówka, zwłaszcza kobieca – komentowała Kąkolewska.

- To jest siatkówka i tutaj nie zawsze gra wzrost. Może niektórym dziewczynom trochę brakuje, ale wiele razy potrafią to nadrobić techniką, walecznością i jakoś sobie radzą. To pokazuje, że ten sport nie jest tylko dla zawodniczek, które mają więcej niż 190 centymetrów – dodawała Efimienko-Młotkowska.

W niedzielę Polki miały więcej odpoczynku. Przed południem trenowały na siłowni, a wieczorem te, które grały w dwóch pierwszych meczach, miały lekki trening.

W poniedziałek o godz. 20.30 w Atlas Arenie spotkanie z Ukrainą. Zespół ze wschodu łatwo przegrał w piątek w Belgijkami, a w niedzielę w Włoszkami.